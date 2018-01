La culture de redevabilité reste encore absente à Madagascar. Une forte majorité de la population malgache ignore toujours ce qu’est cette notion. Le consortium d’organisations, composé de l’European centre for electoral support, du Liberty 32, de l’organisation non-gouvernementale Tolotsoa et du Center for creative leadership, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis, a fourni des efforts colossaux avec le projet « Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique ».

Cent douze jeunes issus des régions d’Analamanga, d’Alaotra Mangoro, d’Atsinanana, de Matsiatra Ambony et du Menabe ont été formés pour être des sensibilisateurs locaux en faveur de l’amélioration de la pratique de la redevabilité et de la lutte contre la corruption. Le consortium veut aujourd’hui assurer les acquis de ce projet clôturé en décembre. Le « Sosa, un guide pour les citoyens sur la redevabilité», réalisé dans le cadre du projet ainsi que le film documentaire « Madagascar, les jeunes relèvent les défis de la redevabilité » ont été présentés, hier, à l’Ivon-toeran’ny kolontsaina malagasy.

Tsiry Razafindrazaka