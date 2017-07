Le processus de recrutement des directeurs de la Jirama fait grincer les dents des syndicalistes de la société. La réponse des autorités reste ferme.

Réponse du berger à la bergère. Le ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures, Lanto Rasoloelison, reste intransigeant dans la mise en œuvre du plan de redressement de la Jirama et des revendications de employés membres de l’intersyndical. Le processus de recrutement des cadres ayant rang de directeurs au sein de la société d’État ne plaît pas aux syndicalistes. Ces derniers revendiquent le lancement en premier de l’appel à candidature en interne avant l’ouverture aux candidats externes. Sur ce point, le ministre reste inflexible. La restructuration de la Jirama prime avant tout autre intérêt. « Pendant plusieurs années, la Jirama a été gérée par ses employés. Je suis la première personne étrangère non employée de la société à avoir été à sa tête. Lors du recrutement du directeur général, tout le monde qui dispose d’une compétence à faire avancer les choses était invité à participer à l’appel à candidature. On ne peut pas accepter que la revendication soit faite au bénéfice d’une minorité. Cette décision ne pourra être que bénéfique pour chacun, notamment pour les employés », a déclaré l’ancien administrateur délégué de la Jirama, hier.

Réformes

Le gouvernement entend restructurer la compagnie d’électricité et d’eau pour en faire une entreprise efficiente et en bonne santé financière. Plusieurs réformes doivent être entreprises pour atteindre ces objectifs. À part la révision progressive des tarifs de l’électricité, le recrutement des cadres dirigeants de la société figure parmi les points forts du plan de restructuration. Après le recrutement du directeur général au cours du premier trimestre de cette année, la Jirama effectue actuellement le recrutement de « personnel du rang de directeur et au-dessus » selon un processus de recrutement concurrentiel. Ce processus a été lancé le 27 juin pour une dizaine de postes de directeurs. Les candidats répondant aux profils recherchés pourront déposer leurs dossiers jusqu’au 26 juillet. Un processus qui ne plaît pas aux syndicalistes. L’intersyndical de la Jirama tiendra une journée de concertation ce samedi à Mahamasina. L’objet de cette réunion, d’après une source auprès de ce syndicat, est de recueillir les propositions des employés en vue d’apporter des solutions. Mais l’intersyndical veut surtout réunir les employés dans tout Mada­gascar pour revendiquer ce qu’ils appellent « leurs droits » en ce qui concerne les postes à pourvoir au sein de la société .

Lova Rafidiarisoa