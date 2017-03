Comme prévu. Le nombre de dossiers de candidatures au poste de directeur général de la Jirama a connu une évolution. Les responsables de cette société annoncent avoir reçu 87 dossiers. « Les derniers plis envoyés via la poste devraient arriver ce jeudi. Le cabinet de recrutement international prendra le relais dans la sélection des dossiers dès vendredi », a indiqué notre source auprès de la société d’État.

Cet appel à candidature a connu une grande affluence à l’approche de la date butoir, c’est-à-dire le 25 mars. Les candidats se sont manifestés au dernier moment. Des dossiers d’expatriés malgaches, des professionnels du secteur énergies, des anciens cadres de groupe international ont déposé leurs dossiers pour décrocher ce poste.

Le recrutement du DG de la Jirama est attendu depuis plusieurs mois. Cette démarche entre dans le cadre du plan de redressement de la compagnie incité par le projet d’amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l’électricité (Pagose) financé par la Banque mondiale. La nomination de tous les cadres supérieurs devrait se faire en toute transparence. Après la nomination du nouveau DG et le bouclage du nouvel organigramme, d’autres appels à candidature sont aussi attendus pour les autres postes. Dans ce sens, la Jirama a fait appel à un cabinet de recrutement international. Celui-ci devrait soumettre trois noms au Conseil des ministres qui tranchera.

Lova Rafidiarisoa