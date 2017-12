La loi sur le recouvrement des avoirs illicites a été occultée à la dernière session parlementaire. Les organes anti-corruption en précisent les modalités d’application.

Sans calcul. Les organes de lutte contre la corruption ont réagi face à l’appréhension sur la loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Dans un communiqué publié dans l’Express de Madagascar hier, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) et le Service des renseignements financiers (Samifin) on apporté des explications sur des idées reçues. Instrumentalisation politique, atteinte à la présomption d’innocence, tels sont les arguments avancés par les opposants à cette loi. Les organes de lutte contre la corruption démontent et démentent un à un ces allégations.

La loi sur le recouvrement d’avoirs illicites ouvrirait, dans la pratique, toute forme d’abus et d’arbitraire de la part de l’Administration, selon les idées reçues. Ainsi, elle servirait à éliminer des adversaires politiques, dans la perspective des élections de 2018. S’appuyant sur la mise en place prochaine des Pôles anti-corruption (PAC), le Bianco et le Samifin réfutent toutes possibilités d’instrumentalisation politique à partir de cette loi. « C’est une juridiction dont les compétences techniques, l’intégrité et l’indépendance ont été renforcées », soutient la missive. Sous la supervision permanente du comité de suivi et d’évaluation composé du Conseil supérieur de l’intégrité (CSI), le Bianco et le Samifin, il est difficile de faire pression sur les PAC.

Pierre angulaire

Joint au téléphone, Jean Louis Andriamifidy, Directeur général du Bianco a également apporté des précisions sur la notion de confiscation sans condamnation. Celle-ci est accusée de bafouer la présomption d’innocence du fait que « la personne concernée, mais dont les avoirs seraient déjà confisqués, peut ne pas être fautive ». Toutefois, le DG du Bianco rassure que «la confiscation des biens relève d’une affaire civile et non pénale. Or, en affaire civile, la présomption d’innocence n’est pas requise ».

La loi sur le recouvrement des avoirs illicites a figuré dans l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pendant la deuxième session ordinaire. Confronté à l’appréhension des parlementaires, l’adoption de cette loi a été ajournée. Les membres de la commission juridique, excepté le président ont fait l’école buissonnière lors de la saisie au fond de cette loi. Par ailleurs, un vice-président de cette institution a carrément rayé ce texte de l’ordre du jour.

Pierre angulaire de la lutte contre la corruption, la loi sur le recouvrement des avoirs illicites figure parmi les critères d’évaluation en 2018 des pays signataires, dont Madagascar, de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC). Au-delà d’éventuelles sanctions, cette loi permet surtout à l’État de saisir les biens mal acquis, et permet ainsi d’augmenter les ressources de l’État. Il est attendu l’adoption de cette loi pendant la prochaine session extraordinaire du Parlement.

