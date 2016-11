Changement majeur. Le projet de loi sur la réconciliation nationale est, actuellement, à l’étude en travaux de commission à l’Assemblée nationale. À entendre les informations, une proposition d’amendement faite par les députés est d’ôter du texte le prescrit qui prévoit que le processus ne concerne que la période allant de 2002 à 2009.

« Nous estimons que le processus ne devrait pas être limité dans le temps. Les problèmes nécessitant une réconciliation ne remontent pas juste à l’année 2002. Nous savons tous que, par ailleurs, plusieurs faits ayant entrainé de profondes scissions dans la société, surtout à cause de la politique, se sont déroulés après les événements de 2009 », déclare une source parlementaire.

Les explications indiquent que la principale motivation est de « créer une loi intemporelle et impersonnelle ». Le projet de loi sur la réconciliation nationale a déjà été à l’ordre du jour de la Chambre basse, lors de la première session. A cause de plusieurs craintes et incertitudes, les députés ont décidé de le recaler et d’ajourner les débats, ainsi que son adoption lors de cette session budgétaire.

La principale appréhension évoquée est que « dans cet état, ce projet de loi semble avoir pour objectif de cibler certaines personnalités afin de torpiller leur ambition politique ». Le fait qu’un projet de loi connexe, à savoir celui érigeant une Cour spéciale contre la délinquance économique, ait accompagné celui sur le processus de réconciliation, regroupait les principales causes des inquiétudes, notamment, des députés partisans de Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, anciens Chefs d’État.

Impunités et coûts

La Cour spéciale devrait avoir pour attribution de juger les personnalités concernées par la réconciliation nationale, soupçonnées de délits économiques, notamment de détournement de deniers publics ou de corruption. Outre la décision d’enlever du projet de loi la limitation temporelle du processus, le texte sur la juridiction extraordinaire est également écarté des débats. Sauf changement, cette question devrait n’être discutée que lorsque la loi sur la réconciliation sera adoptée.

Écarter les doutes que le projet de loi serve d’arme politique semble alors faire partie des raisons de l’amendement proposé par les députés. Au-delà du volet politique, d’autres parlementaires mettent en avant la question financière et juridique pour s’opposer à la proposition d’amendement décidée en commission, dont les travaux continueront, demain.

« Le processus de réconciliation nationale prévoit l’amnistie et l’indemnisation des victimes. Rien que pour la période 2002 à 2009, plusieurs dizaines de personnes revendiquent avoir été victimes d’arbitraires politiques, les ayant menés en prison, et réclament de ce fait des dédommagements. Sans limitation temporelle, comment allons-nous faire pour nous y retrouver, et éviter des vagues d’impunités L’État, d’autant plus, ne pourra jamais supporter les coûts des indemnités, surtout que les directives de la Feuille de route ne sont plus d’actualité », plaide un député contacté.

La loi cadre de sortie de crise avait prévu un Fonds national de solidarité (FNS), pour la réparation ou l’indemnisation des victimes des crises. Le point 27 de ce texte prévoit que la communauté internationale est appelée à « soutenir » ce fonds. Durant la période transitoire, les partenaires internationaux étaient peu enclins à participer au FNS, l’on doute fort que ce soit le contraire, actuellement.

