Une semaine après leur prestation de serment, des candidats se positionnent déjà sur la ligne de départ pour être président du CFM.

Quatre noms sont en lice pour la course à la présidence du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM). En attendant l’élaboration du règlement intérieur de celui-ci, des « conseillers » sont pressentis candidats à l’élection du président de ce conseil. Il s’agit de Charles Rabe­mananjara, Michel Botralahy, Alphonse Maka et Eugène Mangalaza. Chaque personnalité a son histoire et aucun de ces candidats n’échappe à son passé. En effet, ils ont presque tous été acteurs de la crise de 2009. Ancien Premier ministre ou ancien parlementaire, ils ont tenu une place importante avant ou durant la Transition.

Avant les événements de 2009, Charles Rabe­mananjara, général de corps d’armée dans la Gendar­merie nationale, a été le dernier Premier ministre du régime Ravalo­manana. Il a, notamment, changé les membres de son gouvernement à trois reprises. Le 17 mars 2009, après plusieurs mois de conflit entre le président Marc Ravalomanana et l’ancien maire de la capitale, Andry Rajoelina, son gouvernement est dissous. Les fonctions de président de la République et de Premier ministre ont été confiées à un directoire militaire à qui le président Ravalomanana a remis le pouvoir en démissionnant. Ce directoire remet, à son tour, le pouvoir à Andry Rajoelina et le général Rabemananjara est remplacé au poste de Premier ministre par Roindefo Monja, sans aucune passation de service.

Quid de l’efficacité

Eugène Mangalaza est également un nom qui ne passe pas inaperçu. Il était Premier ministre de consensus de la mouvance Ratsiraka après l’accord d’Addis-Abeba. Proche allié de l’ancien président Didier Ratsiraka, Mangalaza part en exil au Canada puis à La Réunion à l’arrivée de Marc Ravalo­manana au pouvoir en 2002. Le 10 octobre 2009 les quatre mouvances, dirigées respectivement par le président de la Transition Andry Rajoelina et ses prédécesseurs, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Albert Zafy, signent un accord et Eugène Mangalaza est désigné Premier ministre. Cependant, cette nomination se heurte au refus de Roindefo Monja, chef du gouvernement sortant, de démissionner, car il estime que toutes les parties n’ont pas été consultées lors des négociations sur l’accord de partage du pouvoir. Le 18 décembre, à quelques heures de l’arrivée des délégations des trois mouvances à l’aéroport d’Ivato, la présidence de la Haute autorité de la transition a promulgué un décret abrogeant la nomination d’Eugène Mangalaza et plaçant à la Primature pour intérim, Cécile Manorohanta,.

Alphonse Maka a aussi son histoire. Se disant neutre, cet ancien journaliste a été conseiller auprès du Premier ministre et membre du Congrès de la Transition. Il a également été membre des « Raiamandreny Mijoro » sous la Transition. Ce comité a vu le jour le 27 mai 2010 et avait comme vocation de réconcilier les Malgaches. Alphonse Maka était alors aux côtés de Gisèle Rabe­sahala, Perry Rasolondraibe, Paul Ramino, de princes et Ampanjaka ainsi que d’un prédicateur musulman.

La question qui doit se poser est de savoir si le Conseil du Fampihavanana Malagasy va être à la hauteur de la mission qui lui est attribuée. Le fait est que presque tous les membres du CFM ont participé, de près ou de loin, à la vie politique à Madagascar. On peut, par exemple, observer la présence d’Andrianantoan­dro Raharinaivo (ancien président du CT) ou encore de Manantsoa Masimana (ancien ministre et ancien CENI-T).

Loïc Raveloson