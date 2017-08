À l’issue du conseil des ministres d’hier, les trente-trois membres du Conseil du « fampihavanana Malagasy »sont connus.

Fin du suspense. La liste des trente-trois membres du Conseil du fampihavanana Malagasy a été publiée, hier. Le président de la République a nommé onze conseillers, en plus des vingt-deux candidats sélectionnés à l’issue d’un long processus. Sans surprise, des personnalités connues pour avoir tenu des responsabilités dans les régimes précédentes figurent dans la liste des heureux élus.

Charles Rabemananjara, ancien Premier ministre sous le régime de Marc Ravalomanana, retrouvera son homologue pendant la Transition, Eugène Mangalaza. Le premier est nommé sous le quota présidentiel tandis que le second sort du processus de sélection. D’anciens ministres, comme Jean-Jacques Rasolondraibe, Rahaingosoa Louise Odette, Joseph Latimer Rangers Randrianasolo, Jean, Michel Botralahy figurent également dans la liste. Ayant occupé un poste ministériel sous Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et la Transition, le choix de la composition des conseillers du fampihavanana Malagasy mise sur la pluralité de points de vue à travers ces témoins et acteurs de la vie politique à Madagascar.

Liste hétérogène

Des journalistes, officiers supérieurs, universitaires et artistes figurent également dans la liste des heureux élus. Il s’agit entre autres de Alphonse Maka, un journaliste qui a été membre de l’ancienne formule du filankevitra fampihavanana Malagasy (FFM), Oliva Razaka, le Colonel Michel Mampisanjy, le professeur Jean Marcel Miandrisoa et Tcheck Julien Matsubara. Certains noms répertoriés dans la liste des deux cent dix-huit postulants sélectionnés à passer l’audition publique sont aperçus dans la nomination au titre du président de la République. Il s’agit, entre autres, de Louise Odette Rahaingosoa et Avonelina Ramidison.

Le CFM a pour rôle de, entre autres, statuer sur les demandes de réparation des dommages et préjudices causés aux victimes des crises successives, depuis 2002 jusqu’à la fin de la Transition en 2013. Ils devront également avoir les capacités pour étudier et proposer l’amnistie. Dans tous les cas, ils entreront en fonction, d’autant plus que, à l’approche des élections, le sort de certains politiciens déjà condamnés est suspendu à la décision de ces nouveaux conseillers.

La liste des trente-trois membres du CFM

Les membres issus de la sélection nationale:

Rasoamaniry ; – Sehenoarivelo ; Razaka Oliva ; Mangalaza Eugène Régis ; Latimer Rangers Randrianasolo Joseph ; Maka Alphonse ; Miandrisoa Jean Marcel ; Ranaivoson ; Randriamifehy née Khan Gallissan ; Boanoro Victor Henri ; Razafindravola Jeanne Virginie ; Mampisanjy Michel ; Andrianjava Serge ; Raotosamy Andriamaro Honoré ; Matsubara Tcheck Julien ; Ramamimampionona Gérard Noel ; Mohamady Sakra ; Nadjaty Binty Mohamed Aly ; Jean ; Zafilaza ; Razafimahatratra Valisoa ; Rakotoarison Joseph.

Au titre du Président de la République :

– Zafimihary Parfait ; Fandrombaha ; Faratina Honoré Mahompson ; Zalifa Bente Salim ; Rahaingosoa Louise Odette ; Rabema,ajara Charles ; Rasolondraibe Jean Jacques ; Ramidison Avonelina ; Rabe Olivier Landry ; Botralahy Michel ; Randrianasolo Roger

Andry Rialintsalama