Samedi, un vote au quartier général du CFM a désigné les membres du bureau permanent. La prévention de la paix sera l’un de ses objectifs.

Le bureau permanent du Conseil du Fampihava­nana Malagasy (CFM) est désormais constitué. On connait maintenant, après un vote secret sur bulletin unique, les six vice-présidents, les trois présidents de commission ainsi que le rapporteur général et son adjoint.

Chaque province de Madagascar a son vice-président représentant, à savoir : Jean pour Antsiranana, Zalifa Bente Salim pour Mahajanga, Gérard Noël Ramamimam­pionona pour Antananarivo, Jean Jacques Rasolondraibe pour Toamasina, Andriamaro Honoré, Raotosamy pour Fianarantsoa, et Latimer Rangers pour Toliara. Valisoa Razafimahatratra devient le rapporteur général, et Jeanne Virginie Razafin­dravola son adjointe.

La commission Vérité et Pardon est présidée par Rasoamaniry, la commission Indemnisation par Michel Mampisanjy et la commission Refondation par Serge Andrianjava.

Les membres du conseil doivent préparer à partir d’aujourd’hui la passation avec l’ancien patron du CFM, Sylvain Rabotoarison. Selon Alphonse Maka, la passation devait se faire aujourd’hui, mais à cause du décès subit de l’ancien président de la République Albert Zafy, elle est annulée.

Passation de service urgente

« Malgré l’évènement tragique survenu récemment, l’ancien président du CFM souhaite quand même faire la passation de service avant les funérailles du président Albert Zafy »,

a-t-il confié. Viendra ensuite l’élaboration de l’organigramme de cette institution. Concernant le système de travail du CFM, une cession est organisée durant un mois tous les trois mois. Différents sujets y seront à débattre, tels que les demandes d’amnistie, les demandes de réparation ou d’indemnisation. « Le Conseil du Fampihavanana Malagasy se penchera également sur la refondation de la Nation, en observant les risques de porter atteinte à la paix », a déclaré le président du CFM.

Le domaine d’action du conseil s’étale sur les conflits au sein de la communauté malgache. Selon le président du CFM, les cas comme celui d’Antsakabary n’en font pas partie. En dehors des sessions, le CFM est disposé à recevoir les demandes d’indemnisation et de réparation des victimes des crises depuis 2002 jusqu’au début de la Quatrième république. « Ce ne sont pas les membres qui reçoivent chacun de leur côté les demandes, mais il faut les déposer auprès du CFM directement », a souligné Alphonse Maka.

Loïc Raveloson