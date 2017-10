Alphonse Maka est élu président du CFM au deuxième tour, hier à Ampefi­loha. Le bureau permanent doit être connu aujourd’hui.

L’élection du président du Conseil du Fampi­havanana Mala­gasy ou CFM a eu lieu hier, à son quartier général à Ampefiloha. Alphonse Maka est sorti vainqueur de cette élection en deux tours. Lors d’un entretien avec la presse, il n’a pas encore annoncé un quelconque plan de travail. « On m’a élu, mais ce sera lors d’une assemblée générale qu’on décidera de cela », a-t-il déclaré. Il a, néanmoins, affirmé que le plus important reste l’indépendance et l’impartialité du CFM. D’après lui, les membres du conseil se pencheront plus sur le peuple. « La réconciliation doit commencer à partir de la base. C’est la réconciliation communautaire », a-t-il soutenu. Alphonse Maka a souligné que les projets du CFM dépendent de son budget, qui est octroyé par l’État. Il a également déclaré que les idées de l’ancien président de la République, le défunt Albert Zafy, seraient prises en compte. « La réconciliation nationale a été un de ses plus grands rêves. Il nous a laissé ses idées comme héritage et nous en prendrons grand soin », a-t-il déclaré.

Âpre concurrence

La Haute Cour Constitu­tionnelle (HCC) a ainsi achevé le contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur du CFM, jeudi. Dès lors, l’élection du président de ce conseil a été organisée. Alphonse Maka, ancien journaliste, sortant de la huitième promotion du Centre d’Étude Diplo­matique et Stratégique, et ancien directeur du cabinet de son prédécesseur, le général Sylvain Rabotoarison, a été élu sur deux tours. Avant le début du scrutin, un temps de parole de cinq minutes a été accordé à chaque candidat en guise de propagande. Ses concurrents étaient Eugène Mangalaza, Charles Rabemananjara, Jean Marcel Miandrisoa et Olivier Landry Rabe. Lors du premier tour, Alphonse Maka et Olivier Landry Rabe étaient au coude-à-coude avec respectivement douze et onze voix. Lors du deuxième tour, Alphonse Maka a remporté la victoire avec dix neuf voix contre quatorze pour Olivier Landry Rabe. Les six vice-présidents, les deux rapporteurs généraux ainsi que les trois chefs de commission doivent être connus aujourd’hui à travers un scrutin.

Loïc Raveloson