Les anciens dirrigeants se verraient en douce dernièrement. Réconci­liation, ou perspectives électorales pourraient avoir été au menu.

En douce. Il semblerait que, depuis quelques jours, quelque chose qui pourrait impacter sur la conjoncture politique se trame. Plusieurs indiscrétions confirment l’existence de face-à-face discrets entre anciens chefs d’État. Une rencontre entre l’un d’entre eux et le président de la République se serait aussi tenue en début de semaine.

Un tête-à-tête entre les anciens présidents Albert Zafy et Marc Ravalomanana aurait été le déclencheur. Selon les sources, l’industriel aurait pris l’initiative de solliciter une rencontre avec le professeur. Le rendez-vous se serait ainsi tenu « le 31 décembre dernier ». Après le résident de la villa la Franchise à Ivandry, le fondateur de l’empire Tiko aurait enchaîné avec un face-à-face avec Didier Ratsiraka, ancien chef d’État, durant les premiers jours de 2017.

Fort probablement dans la continuité de ces deux rencontres, l’amiral retraité aurait rencontré Hery Rajao­narimampianina, président de la République, « mardi dernier ». Une information confirmée sur le bout des lèvres par quelques proches de l’ancien homme fort de la deuxième République. « Une cérémonie de présentation des vœux du bureau politique de l’Arema [parti de l’Avant-garde pour la rénovation de Madagascar] s’est tenu à la résidence du président Ratsiraka, à Faravohitra, aujourd’hui [hier], mais il n’a pourtant pas dit un mot à ce sujet », affirme cependant l’un de ses collaborateurs

Stratégie

Certaines informations indiquent que le tête-à-tête entre le locataire d’Iavoloha et le voisin de Marc Ravalo­manana, à Faravohitra, se serait tenu « au palais d’État d’Ambohitsirohitra ». Hery Rajaonarimampianina y était effectivement mardi matin. Dans un article publié sur un site d’informations proche de la présidence de la République hier, il est,

cependant, soutenu que le chef de l’État y a fait une visite inopinée, pour voir l’avancée des travaux de rénovation des lieux.

Quoi qu’il en soit, durant son accolade de Nouvel An avec Didier Ratsiraka au cours de la cérémonie de présentation des voeux à Iavoloha, un des photographes ayant capturé le moment a affirmé que « Hery Rajaonarimampianina a promis à l’amiral de l’appeler incessamment pour fixer une rencontre ». Ces séries d’entrevues en douce expliqueraient, justement, la présence de l’amiral retraité à Iavoloha vendredi. Lui qui est peu assidu aux cérémonies de présentation de vœux.

Des face-à-face qui justifieraient aussi la réponse positive du couple Ravalo­manana à l’invitation présidentielle, et le discours flagorneur de l’ancien exilé d’Afrique du Sud, à l’issue de l’évènement. Des litiges domaniaux ont, pourtant, envenimé les relations entre le pouvoir central et Marc Ravalomanana, par le truchement de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Dans ce cas de figure, l’absence d’Albert Zafy intrigue. Il n’est pas à écarter que certains blocages ne soient pas encore levés.

Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, bien que présent au pays durant les fêtes de fin d’année, semble du reste écarté de la configuration qui semble s’échafauder. Aucun détail ne filtre sur les motifs de ces rencontres entre chefs d’État. Certaines éventualités pourraient néanmoins être avancées, comme une intention de reprendre la réconciliation. La loi y afférente ne fait pourtant pas l’unanimité. Peut-être l’optique d’une nouvelle recomposition du gouvernement Certains y voient, toutefois, des débuts de tractations stratégiques en vue de la prochaine présidentielle. Un pour tous et puis chacun pour soi

Garry Fabrice Ranaivoson