Avec un léger retard de quatre jours par rapport à l’année dernière, le groupe Colbert n’a pas failli à son devoir citoyen de reboisement. Environ quatre cents employés de l’hôtel Colbert, du Buffet du Jardin et de La Varangue se sont réunis samedi au Régiment de l’artillerie lourde de Fonenana Imerintsiatosika. Durant cette deuxième campagne, ils ont mis en terre deux mille cinq cent plants d’eucalyptus, de baie rose, d’acacia et de ravintsara. « Avec la déforestation galopante, nous avons institué ce rendez-vous annuel pour contribuer à la sauvegarde de l’environnement et surtout pour resserrer le lien entre les différents secteurs de l’hôtel », a précisé Eric Koller, directeur général du groupe.

Les résultats de la première édition sont quelque peu satisfaisants. À partir de cette année, le groupe établit une nouvelle organisation afin de réussir le suivi de la croissance des jeunes plants. Une équipe de cent personnes se relaie tous les trois mois s’occupant de l’entretien des pousses.

F.R.