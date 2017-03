Face à l’ampleur des dégâts causés par le cyclone Enawo, l’État songe à faire une déclaration d’urgence. Le feu vert aux aides internationales.

Submergé. Étant donné l’étendue des dégâts causés par le cyclone Enawo, l’État envisage de faire « une déclaration d’urgence ». Une décision « officielle », à prendre par décret pris en conseil des ministres, qui sera synonyme d’un appel à l’aide internationale.

« Nous allons tenter de faire le maximum avec les moyens à notre disposition. Si les dégâts dépassent nos possibilités, l’État sera dans l’obligation de faire une déclaration d’urgence », a soutenu Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, lors d’une déclaration

faite hier à son bureau, à Mahazoarivo. À lui d’ajouter qu’une fois que les conditions le permettront, des éléments du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) seront dépêchés pour survoler les régions les plus touchées, et constater sur terrain l’ampleur des dégâts.

Ayant transpercé Mada­gascar par l’Est, mardi, le cyclone Enawo a littéralement saccagé les régions du Nord-Est de Madagascar. Les vents d’au moins

205 km/h, les rafales frôlant les 300 km/h et les pluies torrentielles qu’il a amenées n’ont laissé que des villes et des villages en ruine dans les premières zones touchées, à savoir les régions Sava, Diana et Analanjirofo.

Qualifié au départ de cyclone tropical « très intense », la puissance d’Enawo serait supérieure à celle de l’ouragan Katrina qui a plongé dans la désolation une partie des États-Unis en 2005, faisant près de deux mille morts. Katrina avait été classé au niveau 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, soit le niveau maximal officiellement admis.

Inévitable

Bien qu’hier, en fin de journée, Enawo ait été dégradé au niveau de tempête tropicale modérée, son étendue et les fortes pluies qui l’accompagnent risquent d’augmenter la note des dommages. Lorsque ce n’est pas son puissant souffle et les raz-de-marée qui décarcassent les constructions et submergent les villes, c’est la montée des eaux qui, lentement, prend le relais, comme ce qui commence à être le cas à Antananarivo.

Enawo continue pourtant encore sa route dévastatrice, et donne rendez-vous aux régions du Sud de Madagascar dans les prochaines heures. Cette catastrophe qui traverse la Grande île tend à révéler que le pays n’est résolument pas armé pour affronter pareille situation. Que

différents ateliers et simulations, ainsi que les pré-positionnements de matériel et articles d’urgence dans les régions à risque sont loin d’avoir suffi pour améliorer la capacité de résilience de Madagascar.

Dans la capitale, par exemple, les sites d’hébergement des sinistrés ou personnes déplacées sont des grandes salles vides. Ni matelas, ni couvertures chaudes ne sont mis à la disposition des familles en détresse, qui doivent s’arranger un coin avec ce qu’ils ont pu ramener avec eux dans leur déménagement précipité. Certes, force est de reconnaître que la plupart ne sont clairement pas préparés à faire face à un cyclone.

Lors d’une conversation téléphonique, hier, Thierry Venty, secrétaire exécutif du BNGRC d’avancer « aucun pays, aussi puissante qu’il soit, n’est assez armé pour affronter seul les conséquences d’une catastrophe naturelle d’un tel degré de violence. Nous commençons à mettre en pratique les préparations et anticipations, toute leçon est bonne à prendre. À mon avis, cependant, elles nous ont permis d’éviter une hécatombe étant donné les dégâts. Si le peu de perte en vie humaine recensé actuellement est confirmé, je vais même féliciter mes équipes ».

Sur « la déclaration d’urgence » envisagée par l’Exécutif, le numéro un du BNGRC explique que « cela facilitera le décaissement des aides d’urgence des partenaires internationaux ». À lui d’ajouter que vu les ravages dans les régions Sava, Analanjirofo, ou encore dans une partie des régions Diana, Sofia et Analamanga, « cette déclaration d’urgence est inévitable ».

Garry Fabrice Ranaivoson