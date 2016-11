Amertume. Dans le cadre du 40e anniversaire du parti de l’avant-garde pour la rénovation de Madagascar (AREMA), Didier Ratsiraka, ancien président de la Répu­blique, était à Fiana­rantsoa durant la fin de la semaine dernière. Une visite qui cadre, aussi, avec la célébration de son 80e anniversaire.

Pour l’occasion, comme à son habitude, l’amiral a fait une rétrospective de son vécu politique et ses faits d’armes, en faisant le parallèle avec les sujets d’actualités. Dans son allocution devant ses partisans à l’hôtel Sofia, l’ancien chef d’État s’est emporté contre la tendance des acteurs politiques malgaches de s’asseoir sur les préceptes constitutionnels. « J’entends fréquemment dans les médias, respectez la Constitution. Laissez les dirigeants terminer leur mandat. Nous n’aurions pas été évincés, par deux fois, du pouvoir si la Constitution était respectée », a-t-il vilipendé.

Devant ses partisans, l’ancien Président s’est interrogé sur les raisons qui ont motivé son éviction du pouvoir, affirmant que bien qu’étant socialiste, il était en bons termes avec les bailleurs internationaux. Qu’il avait des collaborateurs compétents ayant réalisé des routes, ou encore, des centrales électriques. Sur ce sujet, justement, Didier Ratsiraka a souhaité se réaffirmer être

une figure qui compte sur la scène politique et a, encore des solutions pour résorber les problèmes de la nation.

À Fianarantsoa, c’est sur le délestage que l’amiral s’est exprimé. « J’en ai parlé au président de la République, j’ai une solution pour mettre fin au délestage en 9 mois. En une ou deux semaines, je peux trouver des investisseurs. Cela ne coûtera rien à Madagascar (…) », a-t-il lancé, en écorchant le pouvoir, au passage, en indiquant que ce dernier refuse les aides qu’il lui propose.

Quinze ans après sa dernière visite dans la capitale du Betsileo, du reste, l’amiral retraité a tenu à marquer un grand coup. Pour l’occasion, le bâtisseur du palais d’Iavoloha, s’est offert un bain de foule à l’aéroport de la capitale de la région Haute Matsiatra, suivi d’une réception d’anniversaire et samedi, une parade dans toute la ville.

Garry Fabrice Ranaivoson