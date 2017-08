Fin de cauchemar pour Gaël. Un garçon de 7 ans, kidnappé le mercredi 9 août à Soavinandriana et séquestré pendant quinze jours à Imerintsiatosika recouvre enfin la liberté. La brigade criminelle (BC), section 4 d’Anosy s’est donnée pour mission de le sauver des mains de ses ravisseurs. Ces derniers se sont fait arrêter à Mamoladahy Imerintsiatosika et ont dû comparaître devant le parquet, hier, après deux jours d’enquête. « Nous avons essayé de trouver tous les moyens pour que les kidnappeurs relâchent notre fils unique, mais nous avons échoué. Même une partie de la rançon exigée, valant vingt millions d’ariary a été déjà payée », a indiqué la mère de l’enfant à la police.

Les ravisseurs, qui ne sont autres que la tante (cousine de la mère de Gaël) et son compagnon, ont loué une maison à Imerintsiatosika pour se réfugier avec l’otage. Aucun voisin ne s’est rendu compte qu’ils fassent l’objet d’un avis de recherche circulant au niveau du service de la police et de la gendarmerie.

Le mari était sur le point d’effectuer un retrait d’argent au kiosque lorsqu’il a été capturé par les éléments de la BC. Il a immédiatement signalé son complice et a indiqué l’endroit où ils ont enfermé l’enfant. Ce dernier a été retrouvé sain et sauf. Il a déjà rejoint sa famille.

Gaël et ses trois sœurs venant d’Antanetimboahangy, district de Soavinandriana, sont partis en vacances chez leur tante à Soavinandriana, le mardi 1er août. « Le mercredi 9 août, notre cousine l’a amené au marché avec elle, et ils ne sont plus revenus à la maison », a précisé l’oncle de Gaël lors de l’enquête au commissariat local. Les fiancés kidnappeurs ont été traduits au parquet, hier soir. La décision y afférente sera dévoilée ce jour.

Hajatiana Léonard