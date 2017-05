La multiplication effrénée des rapts contre rançon, prenant pour cible des français d’origine indienne secoue la communauté. Après l’enlèvement avant-hier de Yanish Ismaël, fils de Danil Ismaël, un opérateur économique d’importance, à la tête de plus d’une dizaine d’entreprises dont la SMTP, Agrivet, Agrival , ID Motors, le centre commercial La City…… Jean-Hervé Fraslin, vice-président du Conseil consulaire des Français à Madagascar et conseiller élu à l’Assemblée des Français de l’étranger pour la circonscription de l’Afrique centrale, australe et orientale dévoile les démarches ayant été entreprises pour donner un coup d’arrêt à ce fléau incontrôlable.

«Dans le cadre d’une coopération, les autorités françaises demandent actuellement la nomination d’un Procureur référant qui coordonnera les enquêtes sur les cas d’enlèvement. Cela permettra de centraliser les données recueillies sur les rapts ayant été commis. Ce magistrat malgache sera en relation permanente avec le Parquet de Paris. La démarche a été lancée depuis quelques mois à ma connaissance, mais les autorités malgaches ne se sont pas encore prononcées», confie le vice-président du Conseil consulaire.

A.M.