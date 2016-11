Incarcérés en 2014 pour le rapt de Owne Alek, sept prévenus ont été acquittés, hier, après avoir été placés sous les verrous pendant deux ans. Ils accusent les enquêteurs d’avoir reçu de l’argent.

Un procès à réveiller les morts. Sept prévenus étaient au banc des accusés, dans la matinée d’hier au Palais du tribunal à Anosy. Placés en détention préventive pour le rapt contre

rançon d’Owne Alek, un Malgache d’origine indienne, dont le sort n’en est pas moins fixé près de deux ans et demi après son enlèvement, les sept inculpés ont été acquittés au bénéfice du doute hier, lorsque la Cour Criminelle Ordinaire (CCO) a rendu son verdict. Lors de leurs comparutions, les accusés ont crevé l’abcès en accusant les enquêteurs au sein de la police nationale, d’avoir reçu d’importantes sommes d’argent venant de la famille du captif, ce qui les aurait conduits à procéder à des arrestations «abusives», tirées à hue et à dia.

Une source auprès des enquêteurs souligne que ces accusés sont poursuivis dans d’autres dossiers, en instance au tribunal. «Ils ont été certes acquittés pour cette fois-ci, mais est-ce que ce serait encore le cas pour les autres poursuites. La liste est encore longue. Pour le cas d’ Owne Alek, les arrestations sont le résultat d’investigations fouillées et le dossier a été transmis au Parquet avec des pièces à conviction», tonne d’un ton outré une source policière.

Le kidnapping a été perpétré le 24 juin 2014 à Ambohijafy Toamasina. Le séjour carcéral à la maison centrale d’Antanimora des prévenus, a débuté fin 2014.

Parmi les suspects ayant été placés à l’ombre, figurent un commissaire de police résidant à Itaosy, son épouse ainsi qu’un individu dont il est le tuteur. Un conducteur de taxi-moto, qui s’est frotté à eux, lorsqu’ils se sont rendus à Toamasina, trois mois après le kidnapping, avait, lui aussi, plongé au même titre d’un serrurier ayant été repéré sur les lieux de la livraison de la rançon, quelques jours après l’enlèvement. Celui-ci attendait à bord d’une Volkswagen Golf, garée non loin.

Aberration

Soupçonnée d’avoir tiré les ficelles de cette affaire, une multirécidiviste en matière de kidnapping, alias Stephanie, a été, elle aussi, renvoyée dare dare sous les verrous, dès que la police a réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’à elle. Condamnée à 15 ans de réclusion pour un acte similaire, elle était censée purger sa peine en effectuant une main d’œuvre pénitentiaire pour le compte d’une Organisation Non Gouvernementale (ONG), sise à Itaosy, au moment où Owne Alek a été la proie de kidnappeurs.

Aussi étrange que cela puisse l’être, la détenue, montrée du doigt d’agir sous la coupe d’un magistrat, actuellement écroué pour kidnapping, a été autorisée à visiter l’un de ses enfants à Sainte Marie. L’étau s’est néanmoins resserré autour de Stéphanie lorsque la police a décelé qu’elle a fait un crochet à Toamasina, alors que le rapt de Owne Alek était en train de s’y commettre.

La septième personne ayant été acquittée est, en revanche un jeune homme, qui a essayé de soutirer une somme s’élevant jusqu’à 10 millions d’ariary à la famille du captif. Rongés par l’inqui­étude lorsque Owne Alek, diabétique sous insuline, n’a toujours pas donné signe de vie quelques jours après le paiement de la rançon, ses proches ont appelé à la collaboration de toute personne, susceptible de leur prêter mains forte.

Le quidam aux abois à du coup fait son apparition, et aurait demandé sans sourciller 5 millions d’ariary à la famille, contre les soi-disant renseignements en sa posses­sion, avant de faire monter les enchères à 10 millions d’ariary. Dénoncé à la police lorsque sa manœuvre sournoise a été mise à nu, il s’est fait aussitôt coincer, puis jeté en prison. Acquitté pour le rapt de Owne Alek, il a néanmoins écopé de deux ans de prison ferme, assortis de 720 000 ariary de dommages et intérêts, pour extorsion de fonds.

En présentant sa défense devant la barre, le commissaire incriminé a, quant à lui, indiqué qu’on lui aurait proposé d’escorter jusqu’à Tana une importante somme d’argent, c’est pourquoi il s’est rendu à Toamasina. Une fois sur place, il se serait rendu compte qu’il avait affaire à des ravisseurs.

Fils d’un opérateur économique, opérant dans la vente de pièces détachées pour véhicule, ayant pignon sur rue dans la capitale de Betsimisaraka, Owne Alek avait 21 ans quand il est tombé dans les griffes des ravisseurs. Dans la soirée du 24 juin, alors qu’il regagnait son foyer à Ambohijafy Toa­masina, le jeune homme s’est fait kidnapper par cinq bandits armés de Kalachnikov et de pistolets automatiques, sous les yeux impuissants de sa mère et de sa sœur.

La dernière fois que sa famille l’a vu, Owne Alek a été embarqué à bord de son propre véhicule. Le lendemain, le gang a revendiqué le rapt et réclamé une somme faramineuse s’élevant à deux milliards d’ariary. Au bout de quelques heures, peut être en raison du préoccupant état de santé du captif, les kidnappeurs ont divisé la somme de moitié. Le surlendemain, la valeur a chuté jusqu’au dixième du montant initial, soit 200 millions d’ariary. Ce pactole a été remis aux ravisseurs, mais 29 mois plus tard, le sort du captif n’est pas toujours réglé.

Andry Manase