Recherchés par le parquet de Paris, quatre suspects incriminés dans le rapt du directeur général d’Henri Fraise ont été arrêtés. Les faits remontent à 2013.

Alors que le rapt contre rançon de François Raphaël, directeur général de la société Henri Fraise à Ankorondrano, semble avoir été laissé aux oubliettes, la brigade criminelle reprend ses droits quatre ans après les faits. Recherchés par le parquet de Paris dans le cadre de cette affaire, quatre suspects, dont une femme, sont tombés dans les mailles des filets de la police.

Alors qu’un couple, appréhendé à Ankaraobato, il y a deux semaines, a été placé en détention préventive après avoir été traduit devant le parquet d’Antana­narivo, deux autres fugitifs se sont fait arrêter la semaine dernière. Le premier s’est fait prendre à Amboditsiry mardi si la piste de son complice a conduit les enquêteurs de la brigade criminelle jusqu’à Mahajanga. Pour celui-ci, la fin d’une cavale, qui a duré une peu plus de quatre ans, a sonné. Sur la base de renseignements, les limiers l’ont capturé dans la ville des Fleurs, jeudi. La veille, après avoir décelé que le fugitif y a trouvé refuge et commencé une nouvelle vie, la police a d’emblée lancé une opération. Les deux derniers suspects arrêtés sont, de surcroît, recherchés pour le kidnapping du directeur général de la société Caromad, une ligne d’entreprises, opérant dans les services industriels sise à Tanjombato. Les faits remontent au mois de janvier pour le rapt en question.

Rançon faramineuse

Le directeur général François Raphaël jouit d’une nationalité française. Bien qu’une enquête judiciaire ait été diligentée à Antananarivo après l’enlèvement, la victime a également saisi le

parquet de Paris pour instruire l’affaire. Le enquêtes menées à Paris ont fait sortir les noms de plusieurs personnes, dont ceux du couple placé sous les verrous, ainsi que deux fugitifs arrêtés la semaine dernière. Les deux hommes vont répondre de leurs actes ce jour devant le parquet. Dans le cadre d’une entraide judiciaire, c’est le parquet d’Antananarivo qui va, à son tour, faire une liaison avec celui de Paris lorsque le dossier sera entre ses mains.

François Raphaël a été enlevé à Androhibe dans la soirée du 15 avril 2015 vers 19h 30, par quatre ravisseurs encagoulés, brandissant une Kalachnikov ainsi qu’un pistolet automatique. Le gang lui a tendu un guet-apens à environ 200 mètres de sa résidence. Les assaillants ont fracassé la vitre de son véhicule et ordonné à son chauffeur de s’accroupir à l’arrière. Celui-ci a été abandonné avec la voiture du côté d’Anala­mahitsy quelques minutes plus tard. Le lendemain, les kidnappeurs ont contacté l’épouse de la victime, affirmant que c’était le Président Directeur Général de Henri Fraise, alors en mission à New York qui a été pris pour cible.

Néanmoins, ils ont réclamé une rançon faramineuse s’élevant à 3,5 milliards d’ariary.

Andry Manase