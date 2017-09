Sorti de la prison de Manjakandriana où il a été incarcéré, le juge Jackie Rabehaja a été transféré au ministère de la Justice. Acquitté lors du procès, il semble sorti de l’auberge.

Qu’est-il devenu du juge Jackie Arnest Rabe­haja? Voilà une question qui délie les langues après le procès sur le rapt meurtrier d’Arnaud et de sa sœur Annie. Le procès s’est tenu à la Cour Criminelle Ordinaire (CCO) du tribunal à Anosy, de lundi à mercredi. La mise en détention préventive de cet ancien substitut général auprès de la cour d’appel de Toamasina s’est vue écourtée, contrairement aux communs des accusés.

Depuis longtemps sorti de la prison de Manjakan­driana, il a été levé de la fonction qu’il a exercée auprès de la juridiction de la capitale du Betsimisaraka pour être muté à Tana, au sein du ministère de la Justice. Après un court périple carcéral, Jackie Ernest Rabehaja est, depuis quel­ques mois magistrat collaborateur auprès des affaires générales du ministère de la Justice, à Faravohitra.

Placé à l’ombre lors des épisodes les plus sulfureuses de la saga Arnaud-Annie, après l’enlèvement commis le 23 novembre 2015, il a rejoint le nouveau poste en question, après son énigmatique sortie de prison.

Au total, soixante-quinze personnes ont été embarquées dans cette histoire. Vingt-sept d’entre elles ont été les premières à se faire arrêter à Toamasina et Moramanga, après le meurtre d’Annie, en fin décembre 2015. Arnaud, quant à lui, était encore dans les griffes des ravisseurs.

Signes précurseurs

Le 11 janvier 2016, lors­que la police a pris d’assaut le repaire des kidnappeurs pour arracher au forceps la libération de l’adolescent captif, huit autres incriminés se sont fait prendre dans les mailles des filets. Des armes de guerre, dont quatre Kalachnikov et plus d’une centaine de munitions ainsi que des grenades, ont été saisies. C’est alors qu’une vague d’arrestations s’est abattue sur la ville, sous la houlette de l’Organe Mixte de Conception (OMC).

Fin janvier 2016, des enquêteurs de la brigade criminelle ont été envoyés spécialement depuis Tana pour intensifier les investigations. Une trentaine de personnes, dont l’ancien substitut de la Cour d’appel, se sont fait arrêter. Le tribunal de première instance de Toamasina était dessaisi, la horde de suspects arrêtés transférée à Tana. À l’issue de son audition à la cour suprême, le juge Jackie Ernest Rabehaja a été placé sous mandat de dépôt au pénitencier de Manjakandriana. Le parquet d’Antananarivo a, en revanche, réparti les autres incriminés dans quatre lieux de détention distincts pour prévenir le raffermissement en prison de l’organisation criminelle démantelée.

En mai 2016, des signes avant-coureurs de la remise en liberté de Jackie Ernest Rabehaja ont suscité des remous lorsque le Syndicat des Magistrats de Mada­gascar (SMM) a fait passer la pilule comme quoi, rien ne retenait plus celui-ci sous les verrous. Pendant les trois jours de procès, le magistrat incriminé ainsi que trois accusés qui se sont volatilisés de la prison d’Ambatolampy étaient les grands absents de la session.

Acquitté au bénéfice du doute, au même titre que cinquante-six autres personnes, le juriste ne pourrait donc pas être arrêté dans son élan de gravir les échelons du microcosme judiciaire. Roger Lala Stéphanie, indiquée comme étant sa protégée, a payé le prix fort. Elle écope de peines de travaux forcés à perpétuité aux côtés de seize compagnons carcéraux.

Les dix-sept condamnés à perpétuité

1-Daux Etienne

2- Maminirina Eric

3- NônôVolasandoka ( mandat d’arrêt à l’audience)

4- Marcelin ( mandat d’arrêt à l’audience)

5- Ravola ( mandat d’arrêt à l’audience)

6- Gorily Jean

7- Jimmy

8- Anselme

9- Jaonjara Vazaha

10- Sily

11- Dada Mainty

12- Tida Kely

13-Roger Lala Stéphanie

14- Lejo

15- Mahatody Jean Christian

16- Mahatody Jean Cyrille

17- Nathalie TFP

Condamnée à cinq ans de travaux forcés

Torine, dite Maman’i Vanà, propriétaire de la

maison où Arnaud a été séquestré

Seth Andriamarohasina