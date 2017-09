Le verdict de l’affaire Arnaud-Annie a été rendu hier. Dix-huit accusés ont été condamnés alors que cinquante-sept autres ont été acquittés.

Le rideau est tombé hier sur un double kidnapping meurtrier, perpétré à Toamasina le 23 novembre 2015. Sur les soixante-quinze accusés, dix-sept ont écopé de peines de travaux forcés à perpétuité. Roger Lala Stéphanie, l’un des cerveaux, trois agents pénitentiaires ainsi que Ravola, un accusé en cavale, identifié comme étant l’un des auteurs de l’enlèvement et qui de surcroît a été reconnu comme étant celui qui a marchandé la valeur de la rançon et proféré des menaces aux proches des victimes, ont été entre autres condamnés aux travaux forcés à vie.

Un mandat d’arrêt à l’audience a été lancé contre Ravola. Par des moyens qui laissent rêveur, ce détenu de la maison centrale d’Ambato­lampy a réussi à s’évanouir dans la nature avec deux de ses compagnons carcéraux, pendant leur mise en détention préventive. Si la plus lourde sentence prévue par le code pénal frappe ces dix-sept principaux accusés, dont quinze hommes et deux femmes, la propriétaire d’une maison, où Arnaud a été séquestré pendant une partie de sa captivité, a été quant à elle condamnée à cinq ans de travaux forcés.

À côté, cinquante-sept accusés, dont le juge Jackie Arnest Rabehaja, ont été acquittés au bénéfice du doute. D’ailleurs, quarante-deux d’entre eux, dont le même magistrat, à l’époque substitut général auprès de la Cour d’appel de Toamasina, ont manqué à l’appel pendant les trois jours d’audience qui se sont tenus au palais du tribunal à Anosy.

En face de l’escouade d’avocats de la partie civile, une dizaine de leurs confrères, commis d’office ont assuré la défense des prévenus.

«Nous avions trois jours pour nous imprégner des dossiers. Pour ma part, je pense que certains éléments de ma plaidoirie n’ont pas été pris en considération. Ma cliente était en prison depuis 28 janvier 2015 jusqu’au 31 décembre de la même année. Il est de ce fait inimaginable qu’elle puisse avoir participé à un enlèvement commis le 23 novembre, à moins qu’il n’y eut une complicité avec les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, ce qui n’a pas été abordé», lance l’avocat de Roger Lala Stéphanie.

Accusés insolvables

Pour ce qui est des dommages et intérêts, la cour a ordonné le versement d’une somme s’élevant à deux milliards d’ariary à la famille d’Annie, l’adolescente souillée et assassinée par les ravisseurs pendant sa captivité. Ce montant représente le quart la valeur des réparations réclamées par ses proches.

Arlan Ramiliarison, le père d’Arnaud, l’otage dont le calvaire s’est terminé à la mi-janvier 2015, a pour sa part arraché un milliard d’ariary de dommages été intérêts à des accusés insolvables.

L’acte remonte à la matinée du 21 novembre 2015 lorsque les deux adolescents allaient en voiture à leur établissement scolaire. Ils sont tombés entre les griffes des malfaiteurs lorsque ces derniers se sont emparés du pick-up tout-terrain où ils se trouvaient, en leur tendant une embuscade à la sortie d’un point à Tanambao verrerie. Au bout de deux semaines, le 4×4 a été retrouvé alors que les bandits s’affairaient à sa transformation en vue d’une revente. Mettant la barre très haut, les ravisseurs ont exigé quatre millions d’euros de rançon. Faute d’avoir été payés, ils ont assassiné la fillette avec barbarie un mois plus tard.

Une vingtaine de jours plus tard après ce crime odieux, Arnaud, le captif rescapé a été libéré sain et sauf lorsque les forces de police ont lancé un assaut contre le repaire de la bande. Quatre Kalachnikovs, plus d’une centaine de munitions ainsi que des grenades y ont été découvertes. Huit premières personnes se sont fait cueillir et les arrestations ont fait tache d’huile. Transférée à Tana, une horde de suspects arrêtés a été ventilée dans cinq lieux de détention. En marge du procès, la plupart des prévenus ont été rassemblés à la maison centrale d’Ambato­lampy.

Seth Andriamarohasina