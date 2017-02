Une Renault Express a été saisie après l’enlèvement du patron de la quincaillerie NS distribution à Toamasina. Le propriétaire est un gendarme travaillant à Tana.

Une première piste s’ouvre aux enquêteurs après le rapt de Saifoudine Nourbay, un opérateur économique d’origine indienne, propriétaire de la quincaillerie NS Distribution à Toamasina. L’étau se resserre autour d’un gendarme travaillant à Antananarivo. Celui-ci est identifié comme étant le propriétaire d’une fourgonnette de marque Renault Express, que les ravisseurs ont utilisée lors de l’enlèvement. Faisant l’objet d’une saisie, le véhicule en question est d’ailleurs immatriculé à Antananarivo.

Le kidnapping a été commis le vendredi 3 février aux alentours de 18h 30. L’opéra­teur économique pris pour cible allait regagner son foyer lorsqu’il est tombé dans un guet-apens, tendu par une escouade de bandits armés de Kalachnikov, non loin de sa résidence au Bazar-Be. Alors que la victime s’est fait kidnapper sous les yeux et à la barbe de deux militaires, mis à sa disposition pour assurer sa protection, les deux véhicules ayant servi lors du rapt ont été retrouvés par les forces de l’ordre, une trentaine de minutes plus tard.

La Renault Express a été laissée aux abords de l’église dite « Tranovato », dans le quartier de Tanambao V, lorsque la police y a mis la main.

Intervention

En passant au peigne fin les principales artères qui desservent de la ville, elle a, dans la foulée, découvert un véhicule tout-terrain de marque Suzuki Vitara , à bord duquel le gang armé a embarqué Saifoudine Nourbay. Ce 4×4 appartient à la victime elle-même.

La thèse selon laquelle la Renault Express aurait pu être volée pour commettre le rapt a été évoquée. Des sources auprès des forces de l’ordre indiquent néanmoins qu’aucun vol de véhicule n’a été déclaré au moment des faits. Elles signalent des interventions sur la restitution de la Renault Express, incriminant un colonel.

Interrogé, un haut responsable auprès du commandement de la gendarmerie nationale affirme néanmoins n’avoir reçu aucun rapport sur les indices troublants autour de la fourgonnette.

Toujours entre les griffes de ses ravisseurs, le patron de NS Distribution en est à son 11e jour de captivité.

Aucune information ne filtre, en revanche, sur les marchandages concernant le montant de la rançon. La famille du captif n’a pas porté plainte. Le rapt été perpétré par cinq bandits tenant

chacun un fusil Kalachnikov. La bande a débarqué avec la Renault Express.

Andry Manase