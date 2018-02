Autant d’éléments troublants. La Renault Express de couleur blanche, utilisée par les ravisseurs du ressortissant indien Akyl Cassam Chenai, directeur général de la Société Commerciale et Industrielle de Madagascar (SCIM), enlevé à Salazamay Toamasina, vendredi, en début de soirée, a été retrou-vée par les forces de l’ordre. Des traces de sang, signes manifestes de résistance, ont été relevées dans la camionnette à la lumière des informations communiquées.

Des personnes de la connaissance du captif, un Français d’origine indienne et non un Chinois comme il a été indiqué dans notre précédent numéro, expliquent que c’est la deuxième fois que celui-ci se fait enlevé. En 2002, il a déjà vécu le même cauchemar. Les bandes de kidnappeurs ont, de surcroît, ravagé son entourage. Akyl Cassam Chenai est très actif dans les œuvres sociales ainsi que les actions humanitaires menées par la communauté indienne vivant à Madagascar. Le directeur général du SCIM allait regagner sa résidence après le travail lorsqu’il a été enlevé par cinq bandits encagoulés, armés de Kalachnikov qui l’avaient attendu de pied-ferme.

Seth Andriamrohasina