Le parquet de Morondava a mis un Indien, adjoint au maire de Malaimbandy et ses deux complices sous les verrous.

Triple incarcération pour triple crime, dans la nuit de lundi à hier, à Morondava. Figurant parmi les inculpés, un jeune Indien d’une vingtaine d’années, connu pour sa fonction à la mairie de Malaimbandy, était le commanditaire du braquage d’un bar, suivi d’enlèvement et de viol. Les faits se sont déroulés à Morondava, le mardi 16 janvier à 22h, à Nosikely.

Le weekend, le fokonolona avait arrêté un suspect, lequel avait prêté aux bandits une pirogue pour embarquer une fille de 17 ans kidnappée vers la forêt de Betania, près du port. La police a confisqué cette chaloupe. Le captif a été livré au commissariat pour être auditionné. Il a révélé au cours de l’enquête les noms des auteurs principaux du hold-up, doublé d’enlèvement. Pris en filature, le cerveau de l’affaire et son homme de main n’ont pas échappé au piège tendu par les forces de l’ordre.

« Wanted »

Mitraillé de questions, le trio a baissé pavillon. Ils ont reconnu avoir perpétré ces crimes atroces, mais n’ont en revanche pas révélé leurs motivations. « Cette tête pensante de l’opération est le voisin de la victime. Il était présent à Morondava pendant le déroulement de toute la scène », a raconté le chef du commissariat local. Ce gangster et ses deux comparses ont été présentés au juge d’instruction. La décision du parquet été annoncée tard dans la nuit, aux alentours de 23h 15, selon les premiers éléments de l’investigation.

Le commissaire de police de Morondava a indiqué que deux individus ayant pris part aux opérations sont toujours recherchés. Ce gang n’a pas obtenu la rançon de 8 millions d’ariary qu’il a demandée aux parents de l’otage. Celle-ci a été finalement abusée et a été abandonnée au milieu de la forêt pendant toute la nuit. La gendarmerie, le fokonolona et la police l’ont cherchée, mais en vain. « Epuisée, elle a essayé de sortir de la forêt et de rentrer chez elle, le matin. Des pêcheurs l’ont alors retrouvée et ont prévenu les habitants », a raconté un proche de la victime.

Les dernières informations obtenues racontent qu’elle est sortie de l’hôpital principal de Namahora le weekend. Le médecin, joint par téléphone, a affirmé qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir sur son état de santé.

Hajatiana Léonard