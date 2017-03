L’enquête mixte sur le kidnapping et l’assassinat du couple chinois à Ivato la semaine dernière avance.

Après avoir joué longuement au chat et à la souris, l’auteur principal présumé de l’enlèvement et du meurtre des deux chinois à Antanetibe Ivato vendredi 17 mars, a été enfin intercepté. Jiang Shao Wei âgé de 24 ans a fait beaucoup parler de lui depuis en Chine jusqu’à Madagascar. Il a été emprisonné pendant quatre mois le Chine, d’après les indications de la gendarmerie.

Contrôle minutieux

«Jusqu’ici, il est principalement question de l’assassinat», a-t-on appris auprès de la brigade criminelle saisie de cette affaire. Les résultats provisoires de l’enquête mixte s’avèrent encore embrouillés, si l’on s’en tient aux informations livrées par la gendarmerie, lors d’un point de presse d’hier à Ankadilalana. Les recherches se poursuivent. Dans ce sens, la gendarmerie annonce procéder à la mise en œuvre d’une mesure récemment prise au niveau de groupement Analamanga concernant la lutte contre le réseau des gangsters. «Désomais, nous passerons au contrôle minutieux des documents sur tous les étrangers qui résident ou séjournent à Madagascar», a indiqué le commandant du groupement de la gendarmerie de la région Analamanga, le colo­nel Ravoavy Razafitsambatra.

Jusqu’à présent, cinq personnes dont trois chinois et deux malgaches ont donc été arrêtés, présumés impliqués dans ce crime abominable. En outre, d’après les explications reçues auprès de l’hôpital, la famille des victimes pourrait reprendre ce jour les dépouilles gardées à la morgue.

Hajatiana Léonard