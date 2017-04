Cueillis tour à tour, quatre individus dont une femme, présumés auteurs principaux de nombreux kidnappings seront renvoyés ce jour devant le parquet.

Quatre personnes présumées ravisseurs des ressortissants karana, depuis l’année 2013 ont été interpellées à Anosy et à Anka­raobato, mercredi. Elles seront traduites ce jour devant le parquet. Elles sont épinglées dans trois affaires de kidnapping qui se sont déroulées à Ambohimanambola, Anka­dimbahoaka et dernièrement à Andranomena, le mardi 11 avril. Parmi ces quatre prévenus, on note une femme, également soupçonnée d’avoir pris part aux différents enlèvements contre rançon dans la ville d’Antana­narivo. Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle à Anosy. « De renseignements avérés nous ont permis de nous diligenter sur les lieux de refuge de ce couple et de leurs présumés complices. Une tenue de combat pour camouflage a été découverte chez eux, à Ankaraobato, lors d’une fouille», a confié une source policière. D’après les enquêtes menées par la brigade criminelle, l’on s’est rendu compte que ces suspects ont été déjà incarcérés plusieurs fois pour des affaires de rapt et d’association de malfaiteurs dans la ville.

Procédure pénale

À part les délits qu’ont commis ces présumés criminels, une commission rogatoire internationale les implique aussi dans l’enlèvement contre rançon d’un directeur général d’une société de location-vente d’engins de chantiers qui s’est tenu le 15 avril 2013, à Ankoron­drano. Cette commission procède actuellement à une nouvelle réquisition des enquêtes judiciaires jusqu’à une extraction des chefs du réseau de kidnappeurs, si nécessaire, selon les informations recueillies.

« Onze personnes ont été arrêtées depuis deux semaines pour des affaires de kidnapping de karana. Certains d’entre eux ont été déjà écroués pour des actes similaires et d’autres ont obtenu une liberté provisoire », a indiqué une source proche des enquêteurs. La justice se penchera bientôt sur leur dossier.

Hajatiana Léonard