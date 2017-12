Yves Rabarijoely devrait rouler sur une nouvelle machine l’année prochaine. Toujours une Subaru Impreza, mais classée en groupe R cette fois-ci.

Nouvelle saison et nouvelle monture. Yves Rabarijoely est actuellement en pourparlers pour acquérir une nouvelle Subaru Impreza. Et ce, en vue de la saison 2018 du championnat de Madagascar de rallye. Un investissement inévitable après sa sortie de route lors du Rallye Shell Helix d’il y a une dizaine de jours. Lors de l’ultime course de cette année, il était parti à la faute. Après plusieurs tonneaux, il avait été contraint à l’abandon, sa voiture n’étant plus en état de rouler. « Bien évidemment, j’étais vraiment déçu le jour de l’accident. Mais c’est du passé maintenant. Il faut se projeter vers la saison à venir. La N16 n’est plus opérationnelle. Je suis en pleine négociation actuellement pour acquérir une nouvelle Subaru, issue du groupe R cette fois-ci. Je n’ai pas d’appréhension particulière après l’accident et je garderai toujours mon style de pilotage. Je roulerai toujours à ce rythme, en attaquant, pour les prochains rallyes », confie-t-il.

Avec une nouvelle machine entre ses mains, Yves devrait monter d’un cran. Il se présente ainsi comme l’un des protagonistes les plus sérieux au titre pour 2018. Et ce, après avoir grandement animé le championnat depuis la mi-saison 2017.

Apaiser la situation

Yves évoque également les clefs de sa montée en puissance fulgurante cette année. « Depuis que j’ai eu la N16 en juin, nous avons vraiment mis le paquet côté préparation. Mais aussi, j’ai effectué un stage à l’étranger pour perfectionner mon pilotage. Et dès le rallye TMF du mois d’août, nous avons récolté les résultats avec une première victoire », poursuit-il.

Yves aurait pu décrocher un deuxième succès au Rallye International de Madagascar, mais il a reçu une pénalité à la fin de la course. Après avoir contesté cette sanction, il a décidé de retirer son appel la semaine dernière. Concernant sa relation avec son rival, Ndrianja Rajemison, il affirme qu’ils sont en bons termes : « Pour le bien du sport automobile et son image, mieux vaut apaiser la situation et éviter les conflits. Avec Ndrianja, que ce soit dans l’univers du rallye ou en dehors, nous nous entendons toujours bien », conclut-il.

Haja Lucas Rakotondrazaka