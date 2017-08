Yves et Nitro ont gagné le premier rallye de leur carrière, hier, sur Subaru Impreza N4. Et ce, après une superbe bataille face aux équipages Louvel-Teddy et Tahina-Baovola.

Retour sur investissement. A la fin du mois de juin, Yves Rabarijoely avait récupéré l’ancienne Subaru Impreza d’Olivier Ramiandrisoa, avec laquelle ce dernier a été sacré cham­pion de Madagascar à deux reprises. Ce weekend, au terme du Rallye TMF, lui et son copilote, Lanja « Nitro » Ralambo, ont décroché la toute première victoire, à bord de cette fameuse machine. Un succès tout aussi symbolique puisqu’il survient sur le rallye organisé par Team Mika Faniry, le club d’Yves. Ils ont livré une superbe passe d’armes avec deux autres équipages, Gérard Louvel et Teddy Rahamefy sur Evo IV N4 Louvel Rally Rent et Tahina Razafinjoelina et Baovola Rajaonarison sur Subaru Impreza M12 Vidy Varotra.

Au terme de la première journée de vendredi, avec une seule et unique épreuve spéciale au programme, Louvel et Teddy occupaient la première place. Les choses sérieuses ont débuté le samedi. Auteurs du scratch dans l’ES7, dernière spéciale de cette deuxième journée, Tahina et Baovola se sont retrouvés en tête. Cette deuxième journée a eu raison de neuf équipages. Entre autres, Hery Rasoamaromaka alias Hery Be et Fabrice Rasata ont jeté l’éponge avant cette ES7, suite à un souci de biellette de direction et de transmission.

Quatre scratches d’affilée

Il restait encore cinq épreuves chronométrées pour la journée de dimanche. Moment choisi par Yves et Nitro pour donner un coup de massue décisif à leurs rivaux. Quatre chronos de référence dans les ES8, ES9, ES10 et ES11 leur ont permis d’assommer définitivement la concurrence. Certes, dans l’ES12, dernière spéciale du rallye, ils ont laissé la première position aux mains de Louvel et Teddy. Mais la course était déjà pliée en leur faveur et ils n’avaient plus qu’à gérer. Au final, ils ont bouclé les 182,52 kilomètres en

2h 35min 45sec, soit 1min 34sec d’avance sur Louvel et Teddy. Derrière, Tahina et Baovola ont complété le podium final, à 1min 59sec des premiers. « La lutte a été très intense. C’était très serré jusqu’au bout. Cette victoire, ce n’est pas du tout un cadeau. On est vraiment allé la chercher », a réagi Yves à l’arrivée.

Ainsi donc, la victoire est revenue à un quatrième équipage différent en quatre courses disputées cette année, Lova « Loom » Randria­mihaingo et Lucas Rakotonindrainy sur Mitsubishi Lancer Evolution X au Rallye Elf Michelin, Ndrianja et Fanja Rajemison sur Subaru Impreza au Rallye Asacm, Hariandry Razakaboana et Miangaly Rabarijoely sur Subaru Impreza au Rallye Haute Matsiatra et donc Yves Rabarijoely et Lanja « Nitro » Ralambo sur Subaru Impreza au Rallye TMF.

Autres catégories – Dani et Hendry s’imposent en deux-roues motrices

Jamais deux sans trois. Au Rallye Elf Michelin du mois de mai, Daniel Rabetafika avait abandonné. Depuis, il enchaîne les victoires chez les deux-roues motrices. Trois plus précisément, au Rallye Asacm du mois de juin, au Rallye Haute Matsiatra du mois de juillet et ce weekend au terme du Rallye TMF. Avec son copilote, Hendry Andrianainarivelo, ils ont bouclé les douze épreuves spéciales en 2h 59min 53sec, à bord de leur Citroën Saxo Kolo TV. Au classement général, ils ont pris à la septième place. Juste devant, en sixième position, se trouvent Haja Danielson et Alain Rasamimanana, unique duo engagé en catégorie 4×4 T2M avec leur SsangYong Actyon CT Motors.

Le combat entre Dani et Hendry d’un côté, et Sitraka et Rado Rakotomalala de l’autre, sur Renault Clio 4G Orange, a animé cette quatrième manche de la saison. Les deux équipages ne se sont jamais lâchés d’une semelle.

Tout s’est joué hier. Sitraka et Rado ont rencontré un problème de transmission, alors qu’ils étaient en tête, après avoir signé huit scratches sur huit spéciales. Au final, ils ont pris le huitième rang du général, à 1min 13sec de Dani et Hendry. Dani accentue ainsi son avance au championnat pilotes et il est en bonne posture pour s’adjuger le titre en fin de saison.

Derrière, Janice Raharinosy et Axelle Raboanary, respectivement Alcazaria et Mini Alcazaria, neuvièmes du général, l’ont emporté chez les dames. Un résultat probant pour leur premier rallye ensemble. Avec leur Peugeot 205 Total Quartz Jejoo, elles ont terminé avec un cumul de 3h 32min 58sec.

Le CCI, un choix judicieux

Pour la première fois, le site du CCI Ivato a été l’hôte d’un rallye. Et le choix du TMF d’y aménager le PC a été vraiment judicieux. D’un côté, le vaste parking a été utilisé à bon escient pour installer le parc fermé et le parc de réparation (NDLR : des bâches ont été étalées sous les voitures pour éviter les tâches d’huile comme le règlement l’exige). La sécurité y est assurée, vu qu’il s’agit d’un site entièrement fermé. Le CCI dispose également de nombreux bâtiments. Et l’un d’entre eux a été utilisé pour installer le matériel électronique des

officiels, les directeurs de course et autres chargés du calcul des temps notamment, qui ont pu travailler en toute tranquillité. Enfin, à

l’extérieur, Les spectateurs avaient à leur disposition un grand parking, capable de contenir plusieurs centaines de voitures.

Les nouvelles pistes apportent un nouveau souffle

Après le Rallye International de Madagascar de l’an dernier, les pistes aux alentours d’Ambohidratrimo ont donc accueilli un deuxième rallye en l’espace de quelques mois. Qu’on ne s’y méprenne pas, cependant. Les épreuves spéciales du RIM 2016 et du Rallye TMF 2017 sont différentes. La majorité des pilotes ainsi que le public ont salué l’initiative de la Team Mika Faniry, de proposer de nouveaux tracés, loin des habituelles épreuves chronométrées sur l’axe de la RN2, à Anjeva ou bien à Carion, que les pilotes connaissent déjà par cœur. L’innovation a toujours du bon. Et ce, même si l’on a tout de même remarqué quelques sections cassantes. Les pistes empruntées ce weekend présentaient une configuration plutôt intéressante, avec des parties sinueuses, de longues lignes droites, des passages sur des portions très étroites ou encore des changements de revêtements, terre, gravier, pavé et macadam. Une telle diversité ne peut que faire du bien et donner un nouveau souffle.

Mots Croisés

Lanja « Nitro » Ralambo, copilote Subaru Impreza : « Sur douze épreuves spéciales, on a signé sept temps scratches. On a attaqué dès la première spéciale. Cependant, on a eu un souci d’amortisseur samedi après-midi et il a fallu lever le pied. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre le lendemain matin et on a repris sur un rythme plus soutenu. On ne voulait rien lâcher, d’autant plus qu’on n’avait que treize secondes de retard sur les leaders au début de la troisième journée. »

Daniel Rabetafika, pilote Citroën Saxo : « Vendredi et samedi, on a fait de notre mieux pour avoir un bon rythme, même si la Saxo n’est pas très bien pourvue au niveau suspension. Après, nos rivaux ont eu un problème de transmission, dans la matinée de dimanche. On en a profité et on a finalement gagné. »

Janice « Alcazaria » Raharinosy, pilote Peugeot 205 : « Notre premier objectif était de gagner en catégorie féminine et c’est fait. Je suis grandement satisfaite de la prestation de ma copilote, vu qu’il s’agit de notre premier rallye. Peut-être que c’est le fait qu’elle nous suit déjà depuis longtemps en reconnaissance. Mais elle était vraiment au top. »

Solofo Rakotomalala, président du club TMF : « Le rallye s’est très bien passé. Tout le monde est satisfait de notre choix d’utiliser le CCI pour installer le PC. C’est bien sécurisé, vu qu’il s’agit d’un site fermé. De plus, tous les concurrents ont bien suivi le règlement, notamment au niveau du parc fermé et du parc de réparation. En ce qui concerne les nouvelles pistes, la satisfaction est également au rendez-vous. »

Le classement final

Rang Equipages Voitures Catégorie Temps/Différence

1 Yves-Nitro Subaru Impreza N4 2h 35min 45sec

2 Louvel-Teddy Mitsubishi Lancer Evo IX N4 +1min 34sec

3 Tahina-Baovola Subaru Impreza M12 +1min 59sec

4 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza N4 +3min 44sec

5 Ndrianja-Fanja Subaru Impreza N4 +6min 43sec

6 Haja-Alain SsangYong Actyon T2M +11min 17sec

7 Dani-Hendry Citroën Saxo M10 +24min 08sec

8 Sitraka-Rado Renault Clio M11 +25min 21sec

9 Alcazaria-Mini Alcazaria Peugeot 205 M11 +57min 13sec

10 Andy-Andréa Peugeot 205 M11 +1h 25min 24sec

11 Pattie-Jennie Citroën Visa M10 +1h 52min 30sec

Textes et photos : Haja Lucas Rakotondrazaka