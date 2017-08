Louvel et Teddy, sur Evo IX, ont signé le scratch de l’unique spéciale au programme de la première journée. Une première journée marquée par l’abandon de Boana et Miangaly.

Des fortunes diverses. Gérard Louvel et Teddy Rahamefy ont impressionné, pour leur retour en compétition ensemble dans la Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 Louvel Rally Rent. Ils ont réalisé le meilleur chrono de l’unique épreuve spéciale au programme de la première journée du Rallye TMF, hier du côté d’Ambohidratrimo. Une épreuve chronométrée de 8,78 kilomètres entre Ambodimanga et Bemasoandro, caractérisée par des portions sinueuses et étroites ainsi que des changements de revêtements avec des passages sur de l’asphalte et du gravier. La paire Teddy-Louvel a bouclé la spéciale en 7min 05,2sec. Soit 1,8sec de mieux que Tahina Razafinjoelina et Baovola Rajaonarison sur Subaru Impreza M12 Vidy Varotra et 2,4sec de mieux que Hery Rasoamaromaka alias Hery Be et Fabrice Rasata sur Mitsubishi Lancer Evolution X N4 TMF.

D’un autre côté, cette première journée s’est transformée en cauchemar pour Hariandry Razakaboana et Miangaly Rabarijoely. Leur Subaru Impreza M12 Love Rally est tombée en panne en cours de liaison, alors qu’ils allaient rejoindre le départ de cette ES1, synonyme d’abandon définitif.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais la voiture est tombée en rade tout d’un coup », a déploré Boana, leader du championnat pilote à

l’entame de cette quatrième manche de la saison.

Coup de thétre

La déception se lisait sur leurs visages. C’est un véritable coup de théâtre et certainement un des tournants de la saison. D’autant plus qu’il n’y aura pas de « rallye 2 » pour se reprendre ce samedi et ce dimanche. Et donc, c’est fini avant même d’avoir commencé pour eux.

Chez les deux-roues motrices, Sitraka Rakotomalala et son père Rado, septièmes du général, mènent la danse. Ils ont terminé l’ES1 avec un temps de 7min 38sec, à bord de leur Renault Clio M11 4GOrange. Huitièmes juste derrière, Haja Danielson et Alain Rasamimanana sur SsanYong Actyon T2M CT Motors, uniques concurrents en catégorie T2M, ont fini la spéciale en 7min 38,3sec.

La première journée d’hier a servi de mise en bouche, avec une seule et unique épreuve spéciale au programme. Les choses sérieuses commencent ce jour, avec six épreuves chronométrées. Un premier passage sur les spéciales Ambohijatovo-Ambohimahavelona

(17,9 km), Andobokely-Ankadirivotra (11,3 km) et Antsahalava-Ambodimanga (18,71 km) en début de matinée, puis un deuxième dans le même sens dans l’après-midi. Pour dimanche, les coureurs auront cinq spéciales au menu. Il s’agira de repasser sur les mêmes pistes, mais en sens inverse, cette fois-ci.

Haja Lucas Rakotondrazaka