Douze épreuves spéciales longues de 142 km sera au programme du Rallye Shell Helix. Ce sera la cinquième et avant-dernière manche du championnat national.

Le club ASA Tanà et ses partenaires attendent une quarantaine de concurrents au Rallye Shell Helix qui se tiendra les 6, 7 et 8 octobre. Ce sera le XVIIe Tour de Tanà qui comptera pour la cinquième et avant-dernière manche du championnat de Mada­gascar des rallyes avec un coefficient 1,4.

La distance totale du rallye sera de 416,36 km. En trois jours de course, douze épreuves spéciales longues en tout de 142,60km dont six différentes seront au menu des concurrents. Le poste de contrôle du rallye sera installé dans l’enceinte du Global Motors Mada­gascar à Anosivavaka. Des combats et spectacles seront au rendez-vous, «Cette manche sera décisive car les deux leaders au classement sont à un point d’écart » a mentionné Laza Randriamifidimanana, président de l’ASA Tanà.

L’équipe championne de Madagascar en titre, Ndrianja Rajemison-Fanja Ramiaka­tsoavina est en tête provisoirement suivi de près par Hariandry Razakaboana « Boana »-Miangaly Rabari­joely, vainqueur du Rallye Haute Matsiatra. L’équipage Haja Danielson-Alain Rasa­minmanana sur SangYong occupe la troisème place.

Spécial spectateur

Le rallye 2 sera également au programme pour garder l’ambiance jusqu’à la fin des trois jours de course. « Pour que les concurrents puissent bien apprécier le rallye sans trop se soucier des problèmes mécaniques après chaque manche, nous, organsiateur, allons faire de notre mieux pour niveler les tracées par exemple du côté de Tsiafahy. Cela fera du bien pour chaque groupe inclu les deux roues motrices », a souligné Laza Randriamifidimanana.

« Ce rallye sera aussi marqué par le retour du spécial spectateurs dont la dernière fois date du Rallye international de Madagascar en 2013 », a précisé un responsable technique au sein du club organisateur. Deux supers spéciales sur le circuit de TMF Rally à Ivato, en formule de départs en parallèle sur piste A et B marque­ront la journée inaugurale du vendredi après-midi. Une des innovations de cette édition, en plus des trophées, le premier au classement général gagnera 200 000 ariary, et les auteurs du temps scratch à chaque spéciale aura pour leur part 30 000 ariary chacun.

Côté public, pour ceux qui veulent suivre de près le déroulement de la course, l’organisation proposera un guide du rallye. Mais pour ceux qui ne pourront pas se déplacer dans les spéciales, le Live SMS d’ASA Tanà sera publié en temps réel. Le successeur de Loom-Lucas, équipage vainqueur de la précé­dente édition sera donc connu bien tôt.

Parcours

Vendredi 6 octobre

13h30 ES1 Super spécial circuit TMF 1 (1,50km)

15h00 ES2 Super spécial circuit TMF 1 (1,50km)

Samedi 7 octobre

ES3 Ambohotsiry – Ankadindravololona 1 (20,30km)

ES4 Anjeva – Ambohibato 1 (8,50km)

ES5 Lapan’i Tsiafahy – Tsiafindramaso 1 (13,70km)

ES6 Ambohidraondriana – Anjeva 1 (7,00km)

ES7 Lapan’i Tsiafahy – Tsiafindramaso 2 (13,70km)

ES8 Ambohidraondriana – Anjeva 2 (7,00km)

ES9 Ankadindravololona - Ambohotsiry 1 (20,30km)

Dimanche 8 octobre

ES10 Ambohotsiry – Ankadindravololona 2 (20,30km)

ES11 Anjeva – Ambohibato 1 (8,50km)

ES12 Ankadindravololona - Ambohotsiry 1 (20,30km)

Serge Rasanda