Vingt-huit équipages seront au départ du Rallye Shell Helix de ce weekend. La principale nouveauté sera une Renault Alpine.

Enfin, la Renault Alpine de Jacques Ferré est prête. Depuis le début de saison, quelques photos de la machine française avaient fuité sur les réseaux sociaux.

Ce qui avait créé un véritable buzz, vu qu’il s’agit d’un modèle historique. Cependant, elle n’était pas encore en mesure de courir. Lors des quatre premières manches de la saison.

L’Alpine effectuera finalement sa toute première apparition, ce weekend, à l’occasion du Rallye Shell Helix, avec à son bord le duo Ferre-Santatra. Étant une propulsion, elle évoluera dans la catégorie M12 deux-roues motrices.

Vingt-huit équipages seront au départ de cette cinquième échéance de l’exercice 2017. Encore une fois, on aura du beau monde chez les quatre-roues motrices, avec notamment Ndrianja-Fanja sur Subaru Impreza PMU N4, leaders actuels du championnat, Boana-Mian­galy sur Subaru Impreza M12, deuxièmes du général, ainsi que Yves-Nitro sur Subaru Impreza N4, vainqueur de la dernière course en date.

Hery Be-Fafah seront toujours à la recherche d’un premier résultat probant aux commandes de la fameuse Mitsubishi Lancer Evo X N4.

Duel Dani-Sitraka

On suivra de près aussi Louvel-Teddy sur Evo IX Louvel Rally Rent N4, ainsi que Tahina-Baovola et Tahiana-Tahiry, respectivement sur Impreza M12 et Impreza N4.

Du côté des deux-roues motrices, Dani, leader du championnat, défendra sa position au volant d’une Renault Mégane M11, en compagnie de Rina. Sa Saxo étant desormais aux mains de quelqu’un d’autre. Encore une fois, on suivra de près leur duel avec Sitraka-Rado, à bord de la Renault Clio 4G Orange.

Mais on gardera également un œil sur les autres équipages comme Nirina-Alcazaria Jr sur Peugeot 206 Bomba Kely M11.

Ce Rallye Shell Helix compte douze épreuves spéciales, pour un total de 142,60 kilomètres. Pour la première journée de vendredi, on aura deux spéciales-spectateurs sur le circuit TMF d’Ivato. Pour samedi et dimanche, les dix épreuves chronométrées restantes sont situées dans la périphérie Est de la Capitale.

Haja Lucas Rakotondrazaka