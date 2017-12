Le Rallye Shell Hélix se tiendra finalement les 15, 16 et 17 décembre. Ce sera la sixième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes.

Vingt-huit équipages se sont déjà inscrits pour le Rallye Shell Hélix prévu initialement les 6, 7 et 8 octobre. L’événement a dû être reporté à cause de l’épidémie de peste qui a sévi surtout dans la capitale.

Le club ASA Tana, organisateur de cette manche qui est devenue la sixième et dernière de la saison, a finalement décidé de repousser ce XVIIe Tour de Tanà pour les 15, 16 et 17 décembre. « Nous avons décidé de remplacer les deux spéciales 3 et 5 de Tsiafahy programmées pour la deuxième étape du samedi, vu son état apparemment impraticable après la pluie de ces dernières semaines », a précisé Johnny Randriana­rijaona, responsable technique du club organisateur.

« Nous les avons remplacées par les spéciales de Mampitombosoa-Ambohimena, à deux passages également », a-t-il poursuivi.

« Nous avons aussi remplacé la troisième étape du dimanche par les spéciales de la dernière journée du RIM (Rallye International de Madagascar) », a ajouté ce responsable technique du club ASA Tanà. Les deux super-spéciales au circuit TMF programmées pour la première journée ont été également enlevées définitivement. Le nombre d’épreu­ves spéciales reste inchangé, douze en tout dont sept différentes.

Les épreuves chronométrées seront cette fois plus longues, sur une distance totale de 162,81km contre 142,60km du rallye prévu en octobre, donc vingt kilomètres de plus. Avec les liaisons, la distance totale de ce rallye s’élève à 412,56km. Comme d’habitude, le Rallye Tour de Tanà empruntera les périphéries Est et Ouest de la capitale.

Remboursable

« Ceux qui se sont inscrits lors de la précédente inscription sont engagés d’office dans ce rallye reporté. Et s’ils ne sont plus disponibles pour courir cette manche reportée, nous rembourserons leurs droits d’inscription », a souligné les dirigeants du club ASA Tanà. La première clôture des inscriptions est fixée au vendredi 8 décembre et la deu­xième au lundi 11 décembre.

Les concurrents auront quatre choix pour les jours de reconnaissance, à savoir samedi 9 et dimanche 10 décembre, et aussi mardi 12 et mercredi 13 décembre. « La reconnaissance de l’épreuve spéciale d’Ambohimena-Ambodi­fasina, longue de 7,77km, sera limitée uniquement au dimanche 10 décembre de 6 heures à midi », a prévenu l’organisateur. Même si ce rallye est la dernière manche de la saison, son coefficient est de 1,4.

« Ce rallye n’était pas programmé en tant que dernière manche du championnat dans le calendrier. C’est plutôt une manche reportée donc le coefficient n’est pas obligatoire à deux comme toutes les manches finales de la saison », explique Jimmy Rakotofiringa, dit Bébé. La précédente édition de ce Rallye Tour de Tanà a été remportée par le jeune équipage Loom-Lucas. Leur successeur sera connu bien tôt.

Parcours

Vendredi 15 décembre

ES1 Ambohotsiry – Ankadindravololona 1 (20,30km)

Samedi 16 décembre

ES2 Ambohotsiry – Ankadindravololona 2 (20,30km)

ES3 Mampitombosoa-Ambohimena 1 (8,39km)

ES4 Ambohidraondriana – Anjeva 1 (7,00km)

ES5 Mampitombosoa-Ambohimena 2 (8,39km)

ES6 Ambohidraondriana – Anjeva 2 (7,00km)

ES7 Ankadindravololona - Ambohotsiry 1 (20,30km)

Dimanche 17 décembre

ES8 Andobokely-Antsahatateraka (11,37km)

ES9 Ambohibe-Ambodimanga 1 (22,11km)

ES10 Ambohinome-Ambodifasina 1 (7,77km)

ES11 Ambohibe-Ambodimanga 2 (22,11km)

ES12 Ambohinome-Ambodifasina 2 (7,77km)

Serge Rasanda