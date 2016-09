Hery Be, navigué par Fafah, a réalisé le meilleur chrono du shakedown, hier à Ambohimanga. Place ce samedi, aux quatre épreuves spéciales.

Pied au plancher. Hery Rasoamaroma­ka, dit Hery Be, copiloté par Fabrice Rasata dit Fafah sur Subaru Impreza, y est allé très fort, hier, sur le circuit du Vohitra Paradisa à Ambo­himanga. Avec un cumul de 4min16, 41sec, il a dominé le shakedown du Rallye One Day Event D-Max.

Et de loin. Reste à savoir s’il continuera sur ce rythme effréné ce samedi. Ndrianja et Fanja Rajemison, également sur Subaru Impreza, ont signé le deuxième cumul, mais se sont retrouvés à environ huit secondes (4min28, 10sec). Derrière, Gérard Louvel et Teddy Rahamefy ont placé leur Mitsubishi Lancer Evolution IX en troisième position (4min32, 45sec).

Après le premier slalom qu’il a accueilli, il y a deux semaines, c’était donc le baptême de feu en mode rallye pour le circuit d’Ambohi­manga. Et le moins que l’on puisse dire est que tous les pilotes ont apprécié ce nouveau tracé. Ce shakedown constituait juste en une mise en jambe.

Les choses sérieuses sont pour ce samedi, avec quatre épreuves spéciales au programme. Citons l’ES1-Wynns à Mampitombosoa (8,120 km-7h54), l’ES2-Yacco à Mandrava (42,850 km-8h22), l’ES3-Maxi Tuning à Mokajy (42,850 km-11h59) et l’ES4-EDL à Ambohimena (8,120 km-13h33).

Décisives

Les deuxième et troisième épreuves chronométrées totaliseront donc plus de 80 km. Les organismes des coureurs ainsi que leurs machines seront grandement sollicités. « Ce sera très dur. Les deux spéciales de plus de 42 km seront certainement décisives. Il faudra faire preuve de beaucoup d’endurance, tout en attaquant puisqu’il s’agit d’un rallye d’une journée. Certaines portions sont quelque peu cassantes et on doit se montrer vigilant, pour éviter notamment une éventuelle crevaison », souligne Freddy Rakoto­manga, qui roule sur Isuzu D-Max en compagnie de Yachine Adam. En effet, au moindre souci, crevaison ou autre pépin mécanique, la course serait immédiatement compromise, vu qu’il n’y aura pas de deuxième journée pour se rattraper.

Comme le rappelle le slogan de l’événement « one day, one chance ». Et d’un autre côté, il faudra attaquer du début jusqu’à la fin pour tenter de faire la différence en l’espace de 101,940 km. Un véritable rallye sprint.

Haja Lucas Rakotondrazaka