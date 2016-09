Le Rallye One Day Event D-Max proposera un parcours de 101,940 km, divisé en quatre épreuves chronométrées. Un événement signé AMA et « We Mode Mada ».

Voici donc la cinquiè­me manche de la saison qui pointe déjà son nez. Le club AMA et le nouveau mouvement « We Move Mada » donnent rendez-vous pour le Rallye One Day Event D-Max, le samedi 10 septembre. Le PC sera installé au parc Futura à Andranomena.

Concernant la formule, il n’y aura pas de changement par rapport à l’an passé. Il s’agira encore et toujours d’un rallye d’une journée, comme son nom l’indique. Et comme l’an dernier, les quatre épreuves spéciales, d’une longueur totale de 101,940 kilomètres, porteront les appellations des sponsors.

Citons l’ES1-Wynns à Mampitombosoa (8,120 km-7h57), l’ES2-Yacco à Man­drava (42,850 km-8h22), l’ES3-Maxi Tuning à Mokajy (42,850 km-11h59) et enfin l’ES4-EDL à Ambohimena (8,120 km-13h33). Vu leur configuration, les deuxième et troisième épreuves chronométrées devraient être les juges de paix de cette course.

Il faudra boucler plus de 80 km en aller-retour Mandrava-Mokajy puis Mokajy-Mandrava. Les organismes des pilotes ainsi que les machines seront grandement sollicités.

Avant le début des choses sérieuses, les pilotes se retrouveront le vendredi après-midi pour le « shakedown ».

Promotion de la femme

La mise en bouche habituelle se tiendra sur le circuit Vohitra Paradisa. Un tout nouveau site qui vient juste d’accueillir une manche du championnat de Madagascar de slalom.

Comme l’an passé, AMA, surtout connu dans le domai­ne du championnat de run, co-organise l’événement. Comme cité précédemment, le club collabore avec le nouveau mouvement « We Mode Mada ». « Parmi nos mem­bres, une partie œuvre dans le milieu des sports mécaniques. A part ce rallye, des actions pour la sécurité routière et la protection de l’environnement, en concordance avec les aspirations de la FIA (Fédération internationale de l’automobile), sont aussi en gestation. Mais on prévoit également d’autres projets dans d’autres domaines, qui entrent dans le cadre de la promotion de la femme et des jeunes notamment », explique-t-on auprès de « We Move Mada », qui a reçu le soutien de Jimmy Rabenan­toandro, une personnalité connue dans l’univers du sport automobile, pour la partie technique de ce Rallye One Day Event D-Max.

Haja Lucas Rakotondrazaka