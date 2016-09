Deuxième du Rallye du Boeny, le duo Tahina-Baovola s’est imposé samedi, au terme du Rallye One Day Event d-Max. La première victoire au général d’une M12 depuis bien longtemps.

ÀMahajanga, Tahina Razafinjoelina et Baovola Rajaonarison avaient déjà impressionné. A bord d’une Subaru Impreza M12, ils avaient terminé à la deuxième place du classement général. Samedi, ils sont encore montés d’un cran, en remportant le Rallye One Day Event D-Max. Auteur de trois temps scratches sur quatre épreuves spéciales au programme, ils ont bouclé le parcours de 101,940 kilomètres en 1h30min33sec. Soit 3min25sec de mieux que Tahiana Andria­manantena et Tahiry Rakotondrazaka, sur Subaru Impreza N4(1h33min58sec). Derrière, Gérard Louvel et Teddy Rahamefy ont complété le trio de tête de cette cinquième manche de la saison, avec leur Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 (1h34min52sec).

Tahina et Baovola confirment leurs performances au Rallye du Boeny d’il y a un mois. Ils ont déjoué les pronostics, en plaçant pour la première fois une machine de la classe M12 sur la plus haute marche, depuis belle lurette. Après avoir dominé l’ES1, ils ont creusé un écart conséquent dans les deuxième et troisième épreuves spéciales, d’une longueur totale de plus de 80 kilomètres, en reléguant à chaque fois leurs plus proches poursuivants à plus d’une minute.

Fatale

Cette deuxième épreuve chronométrée a été fatale pour bon nombre de coureurs. Citons entre autres, Hery Rasoamaromaka dit Hery Be et Fabrice Rasata dit Fafah, sur Subaru Impreza N4. Auteur du meilleur temps lors du shakedown de vendredi, sur le circuit du Vohitra Paradisa à Ambohimanga, ils ont jeté l’éponge en raison d’une crevaison et d’un problème de jante.

Pour sa part, le leader du classement général du championnat pilotes, Ndrianja Rajemison, navigué par son épouse Fanja sur Subaru Impreza N4, a fini au pied du podium (1h34min55sec), juste devant les deux-terrains T2M, le Foton Tunland de Davonjy et Sandy Solofonirina (1h35min38sec) et l’Isuzu D-Max de Freddy Rakotomanga et Adam Yachine (1h36min 29sec). Les pick-up continuent encore et toujours leur bagarre, comme on pouvait s’y attendre, et ce sera serré jusqu’au bout. La première deux-roues motrices, la Citroën C2 M10 de Daniel Rabetafika et Hendry Andrianainarivelo (1h37min 59sec) pointe au septième rang du général. Le duo Dani-Hendry renoue avec le succès après avoir rencontré quelques difficultés à Mahajanga.

Haja Lucas Rakotondrazaka