Les équipages de l’écurie TMF défendront chèrement leur peau dans la quatrième manche de la saison. Ils sont trois à faire honneur à leur couleur.

Revenons au mois de juin. Au terme du Rallye Asacm, la victoire finale était revenue à Ndrianja Raje­mison, navigué par son épouse Fanja, sur Subaru Impreza N4. Un duo membre de l’Asacm même donc.

Très certainement, le club TMF rêverait de réaliser pareille performance durant son rallye, prévu en fin de semaine. Parmi les têtes d’affiche qui défendront l’honneur du Team Mika Faniry, trois pilotes sortent du lot dans la liste des vingt-deux inscrits pour cette quatrième manche de la saison.

Yves Rabarijoely sur Subaru Impreza N4, associé à Lanja « Nitro » Ralambo, Hery Rasoamaromaka, alias Hery Be, sur Mitsubishi Lancer Evolution X N4, copiloté par Fabrice « Fafah » Rasata et Haja Danielson sur SsangYong Actyon Sports T2M, copiloté par Alain Rasamimanana.

Il y a quelques semaines, Yves avait récupéré l’ancienne Impreza d’un certain Olivier, double champion de Mada­gascar au volant de la japonaise. Et ses investissements ont porté leurs fruits, puisqu’il a terminé en deu­xième position au Rallye Haute Matsiatra du mois de juillet.

En phase d’apprentissage à Fianarantsoa, il doit maintenant être plus habitué au comportement et à la puissance de sa nouvelle Subaru. Et il tentera certainement de faire mieux ce weekend et donc de ravir son premier succès.

Constance

Pour sa part, Hery Be s’était payé l’Evo X, cham­pionne nationale avec Boom au volant, en 2015. Malheu­reusement pour lui, sa première sortie au volant de sa nouvelle machine s’est soldée par un abandon au Rallye Haute Matsiatra.

Cependant, ses chronos lors de la première journée de la course semblaient prometteurs. On attend de voir ce que çà va donner durant ce Rallye TMF. Quant à Haja Danielson, troisième à Fiana­rantsoa, il est toujours en lice pour le podium à chaque course.

Ce sera encore le cas ce weekend. Grâce à sa constance, il occupe actuellement la troisième place du classement général du cham­pionnat derrière Hariandry Razakaboana, vainqueur à Fianarantsoa, et Ndrianja Rajemison.

Comme cité précédemment, vingt-deux équipages seront au départ de ce Rallye TMF. Une course composée de douze épreuves chronométrées, d’une longueur totale de 182,52 kilomètres. Soit une spéciale pour ce vendredi, six pour samedi et cinq pour dimanche. Le PC sera installé au CCI Ivato.

Liste des équipages engagés

Equipages Voitures Cat

1 Nirina-Alcazaria Jr Peugeot 206 Bomba Kely M11

2 Pattie-Jenny Citroën Visa Elefanta M10

3 Sitraka-Rado Renault Clio 4GOrange M11

4 Ndrianja-Fanja Subaru Impreza PMU N4

5 Fidinera-Naina Renault Clio Propneu M11

6 Louvel-Teddy Mitsubishi Lancer Evo IX Louvel Rally Rent N4

7 Dom-Rhal Volkswagen Polo Sitma M12

8 Yves-Nitro Subaru Impreza N4

9 Tahina-Baobola Subaru Impreza Vidy Varotra M12

10 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza Skyone N4

11 Alcazaria-Mini Alcazaria Peugeot 205 Total Quartz Jejoo M11

12 Tanjona-Dinax Subaru Impreza T2R RRS M12

13 Rova-Judi Peugeot 106 T2R M10

14 Hery Be-Fafah Mitsubishi Lancer Evo X TMF N4

15 Haja Danielson-Alain SsangYong Actyon Sports CT Motors T2M

16 Hanitra-Toonie Subaru Impreza M12

17 Andy-Andrea Peugeot 205 RRT M11

18 Boana-Miangaly Subaru Impreza Love Rallye M12

19 Kevin-Princy Citroën Saxo Friends M10

20 Vahatra-Yoan Volkswagen Golf Two Go Racing M11

21 Dani-Hendry Citroën Saxo Kolo TV M10

22 Njara Subaru Impreza N4

H.L.R.