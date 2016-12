La réintégration du Rallye International de Madagascar en championnat d’Afrique ne sera pas pour l’année prochaine. Un changement de formule est préconisé par la FSAM.

Pour la première fois depuis longtemps, le Rallye International de Madagascar ne fait plus partie du championnat d’Afrique cette année. Et ce, suite à un désengagement confirmé, il y a quelques mois. Et la réintégration du RIM au calendrier de l’ARC ne sera pas pour l’année prochaine, à l’allure où vont les choses. « Tant que la formule actuelle est maintenue, le RIM constituera encore et toujours la dernière manche. On ne peut pas choisir une date en milieu d’année, en raison des contraintes logistiques. Pour transporter les voitures à Madagascar, il faut recourir à la voie aérienne, qui est très coûteuse. Après, par voie maritime, il faut mettre deux mois pour ramener les machines sur le continent. Or les manches s’enchainent tous les mois. Voilà pourquoi on ne peut pas choisir de date en milieu d’année », explique-t-on auprès de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar.

Il est indispensable de mobiliser des moyens colossaux pour venir courir dans la Grande île. Ce que seuls quelques pilotes peuvent se permettre. À titre d’illustration, très peu de coureurs arrivent à disputer toutes les manches de l’ARC chaque année. La majorité participant seulement aux rallyes tenus dans leur pays. Et la plupart du temps, le cham­pionnat est déjà joué avec le RIM, qui constituait la huitième et dernière manche auparavant. Donc, aucun équipage étranger ne venait plus à Madagascar pour cette ultime échéance.

Championnat zonal

Cette situation n’est pas propice au développement du sport automobile.

« Certains ont déjà préconisé la location. Ainsi, les pilotes étrangers n’auraient plus à transporter leurs voitures à Madagascar, mais juste venir pour y louer une machine. Mais pour ce faire, il faut des voitures fiables et une équipe technique complète », ajoute-t-on auprès de la FSAM pour y remédier. Toutefois, le mieux serait de revoir intégralement la formule de l’ARC.

Depuis plusieurs années, les dirigeants fédéraux à Madagascar n’ont eu de cesse de marteler un projet de refonte totale. « On a déjà soumis notre proposition d’opter pour un système à deux étapes. Premièrement, on instaurerait un championnat zonal entre les pays proches géographiquement. Après, les meilleurs pilotes de chaque zone se retrouverait pour une super finale, qui déterminera le champion continental », conclut-on auprès de la Fédération.

