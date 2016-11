Le Rallye International de Madagascar propose un parcours totalement inédit, avec de toutes nouvelles pistes, du côté d’Ambohidratrimo.

Tout changement apporte du bon. Sur ce plan, il n’y a rien à dire. Tous les pilotes sont sur la même ligne concernant le parcours inédit du 37e Rallye International de Madagascar, qui débute ce vendredi.

On ne parle pas uniquement des trois « spéciales spectateurs » prévues à Maha- masina, mais aussi et surtout des nouvelles pistes dans la périphérie Nord-Ouest de la Capitale, aux alentours d’Ambohidratrimo, Mahitsy et Ampanotokana, où se disputeront onze épreuves chronométrées.

Au total, les spéciales mesureront 193,75 kilomètres. Cependant, certains montrent quelques appréhensions. « C’est toujours bien d’innover. On sort de la routine », souligne Lova Randriamihaingo alias Loom, vainqueur de la précédente course, au volant de la seule et unique Mitsubishi Lancer Evolution X N4.

« Après avoir effectué les reconnaissances, il faut l’avouer que nous avons une certaine appréhension. En effet, ce sera difficile d’attaquer sur certaines portions étroites, vu le gabarit de l’Evo X. On va rouler à notre rythme, faire de notre mieux et surtout engranger de l’expérience », ajoute le jeune pilote, qui évoluera avec son frère Lucas Rakotonindrainy.

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de soucis pour les petites Peugeot 206, Peugeot 306, Renault Clio et autres Citroën C2, des voitures aux dimensions plus contenues.

Nombreux pièges

Par contre, ceux qui courent en tout-terrains devront aussi être vigilants, avec leurs mastodontes. « L’innovation casse la routine et ça apporte un nouveau souffle. Ces nouvelles pistes sont plus techniques et plus sinueuses. Il faudra aussi faire attention sur certaines portions étroites. Il y a de nombreux pièges et chacun devra faire preuve de vigilance », souligne, pour sa part, Davonjy Solofonirina, navigué par son épouse Sandy sur Foton Tunland.

La cérémonie de départ de cette 37e édition du RIM se tiendra ce vendredi à 15h, devant le stade municipal de Mahamasina. S’ensuivra la première « spéciale spectateur » sur ce même site, 15h30. Les 39 équipages engagés s’attaqueront à ces nouvelles pistes à partir de samedi. Il y aura trois « spéciales spectateurs » en tout durant les trois jours du rallye. Avant chacune d’elles se tiendra une course de karting rotax dans le cadre du « Kart In Town », pour rajouter encore un peu plus de spectacle à l’événement.

Louvel et Teddy absents

Inscrits parmi les trente-neuf équipages participant à ce Rallye International de Madagascar, Gérard Louvel et Teddy Rahamefy (Mitsubishi Lancer Evolution IX) ne prendront pas finalement le départ. « C’est une initiative louable de chercher à innover. Mais il faudrait des mesures d’accompagnement. Or, la configuration de ce rallye ne nous va pas du tout », explique Teddy. « Les pistes sont trop étroites et on n’aura aucun plaisir à y courir. Il y a des portions très cassantes. En cas de pépin mécanique ou d’accident, ni une dépanneuse ni une ambulance ne pourront y accéder », renchérit Louvel.

Haja Lucas Rakotondrazaka