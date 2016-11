Tahina et Baovola, sur Subaru Impreza M12, ont remporté le RIM de ce weekend, leur deuxième succès de la saison. Deuxièmes du général, Davonjy et Sandy sont couronnés en catégorie T2M.

Tahina Razafinjoelina et Baovola Rajaonarison, sur Subaru Impreza M12, ont décroché un succès prestigieux, à l’issue du Rallye International de Madagascar. Longtemps relegués au deuxième rang du classement général, ils ont bénéficié de l’abandon de Tahiana Andriamanantena et Tahiry Rakotondrazaka, sur Subaru Impreza N4. Depuis samedi, ces derniers étaient en tête. Mais une touchette dans la treizième et avant-dernière spéciale les a contraints à s’arrêter, biellette cassée. Ainsi, la paire Tahina-Baovola, auteur du scratch lors de la dernière épreuve d’hier à Mahamasina en 1min 41sec, a hérité de la première position (3h13min 28sec). Leur deuxième victoire cette année.

Le principal enjeu de ce RIM était la place de vice-champion derrière Ndrianja et Fanja Rajemison sur Subaru Impreza N4, déjà assurés du titre avant cette septième et ultime échéance de l’année. Freddy Rakotomanga et Yachine Adam sur Isuzu D-Max ont abandonné, samedi, suite à une surchauffe du moteur. Un fait de course qui a débouché sur le triomphe de Davonjy et Sandy Solofonirina sur Foton Tunland, deuxièmes du général (3h20min 02sec). Il s’agit de la première saison pour Davonjy et Sandy à bord du tout-terrain chinois. Et le moins que l’on puisse dire est qu’ils ont réussi un retour fracassant, puisqu’ils sont également sacrés en catégorie 4×4 T2M.

Show à Mahamasina

Chez les deux-roues motrices, Tovohery Rakotojohary et Nirina Razafinarivo avec leur Renault Clio M11 sont restés égaux à eux-mêmes. Comme à leur habitude, ils ont été les seuls en deux-roues motrices à suivre le rythme des pilotes en M12 et N4. Ils ont fini sur la troisième marche du podium (3h24min 43sec).

Cette 37ème édition du RIM aura aussi été marquée par les trois spéciales à Mahamasina. Une initiative qui a drainé beaucoup de spectateurs et qui a été saluée de toutes parts. Hier encore, le show a ravi tout un chacun. Par contre, une bonne partie des coureurs a déploré le choix des nouvelles pistes cassantes et étroites du côté d’Ambohidratrimo. Ce fut certainement « l’un des rallyes les plus difficiles de l’histoire », ont lancé quelques uns. Pour preuve, seuls neuf équipages sur les trente-neuf engagés ont rallié la ligne d’arrivée, au terme des 193,75 kilomètres d’épreuves chronométrées. Quelques uns n’ont pas pris le départ. Et le reste a été victime de pépins en tous genres au niveau de la liaison au sol : train, suspension, transmission et autres… Une véritable hécatombe.

Haja Lucas Rakotondrazaka