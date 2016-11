La place de vice-champion national pilotes devrait se jouer entre Freddy et Davonjy, durant le RIM de ce week-end.

Chaque année, le Rallye Inter­national de Madagascar nous gratifie de son lot de bagarre mémorable. L’an dernier, le duel entre Mamy Patrick Solofonirina, alias Boom, et Mathieu Andrian­jafy, respectivement sur Mitsubishi Lancer Evo X N4 et Evo IX N4, avait duré jusqu’à la toute dernière épreuve spéciale.

Cette fois-ci, la couronne de champion est déjà acquise pour Ndrianja Rajemison, sur Subaru Impreza (270,90 points). Mais derrière, rien n’est joué. Freddy Rakoto­manga, sur Isuzu D-Max, et Davonjy Solofonirina, sur Foton Tunland, sont au coude-à-coude au classement pilotes. 183,20 unités contre 181. Trente-neuf équipages prendront le départ de cette 37ème édition du RIM, d’après la liste publiée hier.

Mais à coup sûr, Freddy et Davonjy seront au centre des attentions. Leur mano-a-mano, entamé depuis le début de la saison, connaîtra son épilogue durant cet ultime affrontement, avec comme enjeu la place de vice-champion au général, mais aussi le titre en catégorie 4×4 T2M. Pour Davonjy, plus particulièrement, un éventuel sacre serait tout simplement historique, puisqu’il s’agit de sa toute première saison au volant du pick-up chinois.

Derrière, Gérard Louvel, à bord d’une Evo IX N4, ainsi que Tahina Razafinjoelina, sur Subaru Impreza M12, sont en embuscade. Ils peuvent aussi prétendre à la place de vice-champion. Cependant, ils se trouvent bien loin, avec 139,20 et 130,80 points, même s’ils ne sont pas encore hors-course mathématiquement parlant.

Deuxième victoire

N’empêche, Tahina pourrait venir jouer les trouble-fêtes. Il reste un client sérieux. L’éventualité de le voir décrocher une deuxième victoire à son bilan de cette année, après celle décrochée au Rallye One Day Event D-Max, est plus que probable.

Du côté des deux-roues motrices, on sait déjà que Tovohery Rakotojohary alias Tovonen, sur Renault Clio, est assuré du titre en catégorie M11. Mais on peut toujours s’attendre à une superbe bataille, face à Daniel Rabeta­fika et sa Citroën C2 M10, ainsi qu’à Sitraka Rakoto­malala et sa Clio M11.

Le lever de rideau de ce RIM est prévu pour ce vendredi à 15h, avec la cérémonie de départ prévue devant le stade municipal de Maha­masina. Là même où les pilotes disputeront la première des quatorze épreuves chronométrées, à partir de 15h30. Un rendez-vous à ne pas man­quer en plein cœur d’Antana­narivo, pour lequel le public salive déjà à l’avance.

Haja Lucas Rakotondrazaka