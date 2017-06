Hery Rasoamaromaka se fixe comme objectif, le top 3 pour le prochain rallye, avec sa nouvelle Evo X. Une machine plus puissante, qui dispose aussi d’une meilleure tenue de route, d’après lui.

Nouvelle voiture et nouveaux objectifs. Depuis mardi, le monde du rallye est en ébullition. Et ce, après l’acquisition de la fameuse Mitsubishi Lancer Evolution X par Hery Rasoamaromaka. Avec sa nouvelle monture, championne de Madagascar 2015, Hery Be espère bien évidemment réaliser de meilleurs résultats.

Il roulera avec la Mitsu pour la première fois à Fianarantsoa. « J’étais au départ du Rallye Elf Michelin, mais après, j’étais absent au Rallye Asacm. Il me faudra disputer les quatre dernières manches de la saison, du point de vue du championnat. Bien évidemment, si j’ai acquis l’Evo X, c’est pour réaliser de meilleures performances et au moins terminer dans le top 3, notamment lors de la prochaine course à Fianarantsoa. Il faut également prendre en compte le facteur chance, qui tient aussi un rôle décisif parfois », souligne Hery Be.

Cette prochaine échéance dans la capitale de la Haute Matsiatra est fixée pour les 20, 21 et 22 juillet. Il s’agira de la troisième manche du championnat. Pour l’instant, on ne connait pas encore le nom du navigateur, qui l’accompagnera dans la machine japonaise. « Fafahcop ne pourra pas courir avec moi à Fiana­rantsoa. On attend encore et on verra qui sera assis dans le baquet de droite le moment venu », poursuit-il.

Plus de puissance

Auparavant, Hery Be roulait sur une Subaru Impreza N16, championne de Madagascar 2012-2014. Par rapport à cette dernière, l’Evo X dispose de plusieurs avantages d’après lui : « L’Evo X délivre plus de puissance. En sortie de course notamment, elle est plus réactive et offre de meilleures relances. Mais aussi, elle bénéficie d’une meilleure tenue de route grâce à des suspensions de qualité. »

Outre la mécanique, Hery Be entend également s’investir un peu plus dans le côté humain. « Il faudra qu’on se penche un peu plus et qu’on soit plus sérieux au niveau des reconnaissances. Et ce, afin d’obtenir les notes les plus pointues, qui permettront de réaliser les meilleures performances possibles. Je prévois également d’améliorer ma condition physique », conclut-il. Rendez-vous dans quatre semaines à Fianarantsoa.

Haja Lucas Rakotondrazaka