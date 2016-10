L’équipage Tahina-Baovola, sur Subaru Impreza M12, a réalisé les deux temps scratches d’hier. Après cette mise en bouche, une longue et éprouvante journée attend les concurrents, ce samedi.

Tahina Razafinjoelina et Baovola Rajaonarison surfent sur la vague du succès. Après leur victoire au rallye One Day Event D-Max du mois de septembre, ils ont démarré tambour battant, le rallye Helix Pure Plus, sixième manche de la saison. Ils ont signé les deux temps scratches, à l’issue des deux épreuves spéciales de la première journée, hier, avec leur Subaru Impreza M12.

Mais aussi et surtout, ils ont d’ores et déjà relégué leurs plus proches poursuivants à 30 secondes. Tahina et Baovola ont rallié Anjeva à Ambohidraondriana, soit 7 km, en 4min 30sec. Par la suite, ils ont bouclé l’ES2 Ambohimena-Mampitom­bosoa de 8,12 km en 6min36sec.

Le constat est simple jusqu’à présent. Ils impriment un rythme infernal, avec un cumul impressionnant de 11min06. Derrière, Gérard Louvel et Teddy Rahamefy, deuxièmes du général avec leur Mitsubishi Lancer Evolution IX N4, accusent déjà un retard de trente secondes (11min36sec). Ndrianja et Fanja Rajemison, à bord d’une Subaru Impreza N4, sont en embuscade (11min 39sec).

Journée marathon

Pour son retour en compétition, Lova « Loom » Randriamihaingo, navigué par Lucas « Liuk » Rakotonin­drainy, a placé sa Mitsubishi Lancer Evolution X N4 à la quatrième place pour l’instant (11min41sec). Tandis que le premier tout-terrain, le Fonton Tunland T2M de Davonjy et Sandy Solofo­nirina, pointe en sixième position (12min04sec).

Du côté des deux-roues motrices, on s’attendait à un mano-a-mano entre Tovohery « Tovonen » Rakotojohary et Daniel Rabetafika. Et on a été servi. Tovonen, associé à Nirina « Riaria » Razafi­narivo sur Renault Clio, occupe le septième rang du général (12min 08sec). Quant à Dani, qui court avec Herizo « Herz » Rajoelina sur Citroën C2, est neuvième (12min18sec). Dix petites secondes les séparent pour l’instant.

Suite à cette entrée en matière, les choses sérieuses débutent ce samedi. Au programme, six épreuves chronométrées d’une longueur de 81,35 km. Une journée marathon, autrement dit, durant laquelle il faudra notamment parcourir à deux reprises les 17,62 km entre Ankadinan­driana et Mokajy, à titre d’ES4 et ES7. Et encore, il n’y aura pas de répit pour dimanche.

Les organismes et les machines seront fortement sollicités, une nouvelle fois, avec quatre épreuves spéciales totalisant 47,32 km. On suivra plus particulièrement l’ES12 de 16,10 km, entre Ankadindravololona et Ambohitraina, qui fait office de Power Stage.

Haja Lucas Rakotondrazaka