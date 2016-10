Première victoire pour les jeunes Loom et Lucas, sur Mitsubishi Lancer Evolution X. Ils ont livré une superbe bataille avec Louvel et Teddy.

Berthin Ran­driamihaingo peut être fier de ses progénitures. Les jeunes Lova Randriamihaingo et Lucas Rakotonindrainy, ont décroché leur première victoire, à l’issue du Rallye Helix Pure Plus de ce week­end.

Avec leur Mitsubishi Lancer Evolution X N4, ils ont livré une bataille mémorable avec Gérard Louvel et Teddy Rahamefy, à bord d’une Evo IX N4. Seulement deux secondes séparaient les deux équipages avant la dernière spéciale.

Mais un ultime effort dans la Power Stage de 16,10 km entre Anka­dindravololona et Ambo­hitraina a permis au duo Loom-Lucas de l’emporter. Au final, ils ont bouclé les 143,79 km d’épreuves chronométrées en 2h00min48sec, contre 2h01min08sec pour Louvel et Teddy.

Vendredi, Loom et Lucas étaient quatrième au classement général. Samedi, ils sont montés progressivement en puissance. Ils ont fini très fort en fin de journée, notamment avec trois temps scratches, ce qui les a permis de s’asseoir sur le fauteuil de leader, qu’ils n’ont plus quitté jusqu’à la fin. Cette journée de samedi a fait mal à beaucoup de concurrents.

Entre autres, Tahina et Baovola, sur Subaru Impreza M12, sont partis en tonneaux. Ndrianja et Fanja, sur Subaru Impreza N4, ont été victimes de multiples crevaisons. De même pour Davonjy et Sandy, sur Foton Tunland T2M, dont les déboires se sont poursuivis, hier matin, avec une sortie de route.

Mano-a-mano

À la troisième marche du podium, l’on retrouve Tahiana et Tahiry, sur Subaru Impreza N4. àlaquatrièmes, Ndrianja et Fanja sont quasiment assurés du titre, puisqu’ils ont encore pris des points à leurs plus proches poursuivants au championnat.

Du côté des tout-terrains, la victoire est revenue à Freddy et Yachine, sur Isuzu D-Max T2M. Au général, ils sont à la sixièmes place juste derrière Hery Be et Fafah sur Subaru Impreza N4. Chez des deux roues motrices, Tovonen et Nirina, sur Renault Clio M11, ont largement dominé les débats.

Septième avec un cumul de 2h10min44sec, ils ont rivalisé encore une fois avec des coureurs roulant sur des machines plus puissantes.

Le rideau se ferme sur ce Rallye Helix Pure Plus, qui aura offert un suspense alléchant jusque dans les derniers kilomètres. On se souviendra longtemps de ce mano-a-mano entre Loom et Louvel. Place maintenant à la septième et ultime échéance de la saison, le Rallye International de Madagascar, au mois de novembre.

Haja Lucas Rakotondrazaka