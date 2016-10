Avec une avance confortable au championnat pilotes, Ndrianja Rajemison peut envisager d’être titré. Il peut gérer tranquillement durant le Rallye Helix Pure Plus, de ce weekend.

Ndrianja Rajemison, copiloté par son épouse Fanja sur Subaru Impreza N4, peut se voir venir, avec deux manches restantes au calendrier, dont le Rallye Helix Pure Plus, de cette fin de semaine. Il peut gérer tranquillement son avance, afin de garder sa première place du classement général au championnat pilotes. En effet, il totalise 227,5 points pour l’instant.

Son principal poursuivant, Davonjy Solofonirina, navigué par son épouse Sandy sur Foton Tunland T2, est crédité de 168,4 unités. L’écart actuel est donc de plus de 50 points. Certes, Ndrianja n’est pas encore hors de portée, mathématiquement parlant.

Mais vu son énorme avantage, difficile de croire qu’il sera délogé de son fauteuil de leader, d’ici la fin de la saison. D’autant plus qu’une statistique joue en faveur du pilote de la Subaru Impreza PMU.

Sur les deux rallyes de trois journées disputés cette année, au mois de juillet à Ambositra et au mois d’août à Mahajanga, il s’est toujours imposé. Sur ce genre de formule avec un parcours plus long, il domine la concurrence cette année.

Au sommet

De la concurrence, il y en aura ce weekend, en catégorie N4 tout d’abord avec le duo Galuppi-Soloberg sur Impreza, ou encore l’équipage Loom-Liuk sur Mitsu­bishi Lancer Evolution X. Sans oublier Tahina et Bao­vola, capables d’amener leur Impreza de la classe M12 au sommet, comme lors de la dernière course en date, au mois de septembre.

Le coup d’envoi de ce Rallye Helix Pure Plus sera donné à la station Shell Ikopa à Anosizato, ce vendredi à 13 heures. Sur les douze épreuves spéciales au programme, d’une longueur totale de 143,79 km, deux sont prévues pour cette première des trois jours de course. Du classique, soit un Anjeva-Ambohidraondriana de 7 km à 14 heures, puis un Ambohimena-Mampitom­bosoa de 8,12 km à 14h22. Suite à cette mise en bouche, les véritables hostilités débuteront, samedi matin.

Haja Lucas Rakotondrazaka