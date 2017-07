Le coup d’envoi de la première édition du Rallye Haute Matsiatra sera lancé ce jour. Dix-neuf équipages prendront le départ cet après-midi.

C’est parti pour trois jours de rallye dans la capitale Betsi­leo et ses alentours.

La première édition du Rallye Haute Matsiatra s’y tiendra à partir de ce jeudi et ne prendra fin que ce samedi 22 juillet.

Dix-neuf équipages sont engagés pour cette troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes. L’équipage, champion national en titre et vainqueur de la deuxième manche organisée par le club ASACM, Ndrianja Rajemison-Fanja Ramiakatsoavina sur Subaru Impreza sera en lice pour la confirmation de sa position de leader au classement provisoire.

Cet équipage mixte aura comme adversaires directs l’équipage Tahina-Baovola sur Subaru Impreza, ainsi que Haja Danielson-Alain au volant d’une SsangYong Actyon. Cet unique rallye de la saison en dehors de la capitale sera surtout marqué par la reprise de volant de Herilalaina Rasoamaro­maka, alias Hery be aux côtés de Fabrice Rasata-Herin­draibe, dit Fafah, sur Mitsubushi Evolution X du Team Berthin.

Deux super-spéciales sur le circuit JMJ à Ambatomena sont au programme de cette première journée. Les concurrents passeront à deux reprises sur ce circuit fermé de JMJ long 1,92 kilomètres .

Quatorze spéciales

La distance totale de ce Rallye Haute Matsiatra, organisé par le club TASAMM est de 260,16 kilomètres, dont 155,26 kilomètres d’épreuves spéciales. Cette première édition est composée de quatorze épreuves spéciales très techniques, comme lors de la précédente manche nationale. Six épreuves spéciales seront au menu des participants le vendredi 21 juillet, deuxième journée du rallye et six autres pour le samedi 22, dernière journée.

Les deux dernières journées seront toujours bouclées par les super-spéciales sur la promiscuité de JMJ. Outre les super-spéciales, la distance des épreuves chronométrées sont entre 16 kilomètres et 19 kilomètres.

Les engagés

Serge Rasanda