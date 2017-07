Bon début pour l’équipage Hery be-Fafah au volant de la Mitsubishi Evo X. À la deuxième position, Ndrianja assure.

Première journée réussie pour l’équipage, Heri­la- laina Rasoa­maromaka, alias Hery be et Fabrice Rasata-Herindraibe, dit Fafah à la première édition du Rallye Haute Matsiatra.

Au volant de la Mitsu­bishi Evolution X du Team Berthin, Hery be et Fafah ont réalisé le temps scratch de la deuxième super-spéciale du circuit JMJ à Ambato­mena, hier. Ce duo du club TMF Rally a d’abord terminé à la troisième place, lors de la super-spéciale d’ouverture, sur le boucle long de 1,92 km en 2:04,8. En deuxième passage, le vainqueur de la deuxième manche du cham­pionnat de Madagascar de slalom en quatre roues motrices a amélioré de plus de quatre centièmes de seconde son chrono et a bouclé la distance en 2:02,2.

« Heureusement que le rallye a été lancé avec ces deux super-spéciales. Et j’ai encore eu l’occasion de m’habituer avec l’Evo X. La voiture me va très bien. J’essaye d’avancer doucement, sans trop précipiter. On entame demain (ce jour) les épreuves spéciales ou certaines pistes sont un peu étroites, et il faut qu’on soit plus prudent », a confié Herila­laina Rasoamaromaka, alias Hery be, à l’issue de la première journée.

Assurance

L’équipage champion de Madagascar en titre et détenteur de la deuxième manche nationale, Ndrianja Rajemison-Fanja Ramiaka­tsoavina sur Subaru Impreza, talonne de près avec assurance. Cet équipage mixte de la PMU a fini premier, au terme du premier passage au circuit JMJ avec au chrono, 2:03,0, puis se trouve en seconde place, à l’issue de la deuxième super-spéciale (2:00,5).

Un équipage mixte du grou­pe M12, complète le podium, Boana et Miangaly au volant d’une Subaru Impreza. Ils ont réalisé la SS2 en 2:03,3, devant Fred-Adriana sur Peugeot 206 (2:06,7), leader provisoire du groupe M11. Et en cinquième position, Dani-Hardi au volant d’une Citröen C2, groupe M10 (2:07,1).

Deux autres du groupe N4 s’installent à la sixième place, Yves-Nitro et à la septième, Tahina -Tahiry, tous deux aux commandes de Subaru Impreza. Ce n’est que le résultat de la première étape, les plus dures restent à venir. Six épreuves spéciales seront au menu des concur­rents ce jour, dont les deux dernières au circuit JMJ.

Serge Rasanda