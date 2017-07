La troisième manche de la saison propose un parcours de quatorze épreuves spéciales. Les pistes sont plutôt roulantes et techniques, à Fianarantsoa.

260,16 kilomè­tres à parcourir, dont 155,26 km d’épreu­ves chronométrées. La première édition du Rallye Haute Matsiatra promet. Le parcours sera composé de quatorze épreuves spéciales, comme lors de la précédente course en date du côté d’Anjeva.

Cette fois-ci, on s’éloigne des habituels tracés sur l’axe RN2, direction Fianarantsoa. La course s’étalera sur trois jours, soit deux spéciales le jeudi 20 juillet, six pour le vendredi 21 et six autres pour le samedi 22.

Plusieurs pilotes effectueront leur baptême de feu sur de nouvelles machines, lors de cette course. En premier lieu, Hery Rasoama­romaka, alias Hery Be, qui a récupéré la Mitsubishi Lancer Evolution X du team Berthin. On a également Yves Rabarijoely, qui sera au volant de la Subaru Impreza N16 double cham­pionne de Madagascar.

Depuis plusieurs mois, Jacques Ferre prépare une Renault Alpine. Celle-ci est prête depuis quelques temps, mais elle ne devrait pas encore prendre le départ de ce Rallye Haute Matsiatra. Sa première apparition devrait être pour la quatrième manche de l’exercice, au mois d’août, sauf changement de dernière minute.

Pour la première journée plus particulièrement, les ES1 et ES2 feront office de super-spéciales sur le circuit JMJ. Les pilotes y effectueront deux tours à chaque passage, pour un total de 1,92 km.

Spéciales techniques

Il en sera de même pour les ES7 et ES8, à la fin de la deuxième journée, ainsi que les ES13 et ES14, à la fin de la troisième journée.

« Seule une petite portion a nécessité une réfection. Le reste des pistes est en très bon état. En d’autres termes, elles sont très roulantes et les pilotes pourront attaquer à leur guise », a souligné un membre du club Tasamm, qui organise le rallye, lors de la réunion d’information de mercredi soir au restaurant Telozoro Andrefan’Ambohijanahary.

« Je précise que la majorité des spéciales sont plutôt techniques, avec de très nombreux enchaînements de courbes et peu de lignes droites », poursuit-on auprès du Tasamm. Avec quatorze épreuves chronométrées au programme sur de telles pistes, on s’attend à des bagarres à tous les étages encore une fois.

Le parcours du rallye

Jeudi 20 juillet

ES1 Super-spéciale circuit JMJ 1,92km 13h30

ES2@Super-spéciale circuit JMJ 1,92km 14h30

Vendredi 21 juillet

ES3 Andohanimerina-Mahasoabe 19,55km 07h33

ES4 Antanifotsy-Talata Ampano 18,86km 08h58

ES5 Ankeringerina-Clos Malaza 16,73km 10h44

ES6 Clos Malaza-Ankeringerina 16,73km 13h30

ES7 Super-spéciale circuit JMJ 1,92km 15h15

ES8 Super-spéciale circuit JMJ 1,92km 16h

Samedi 22 juillet

ES9 Andohanimerina-Mahasoabe 19,55km 07h33

ES10 Antanifotsy-Talata Ampano 18,86km 08h58

ES11 Ankeringerina-Clos Malaza 16,73km 10h44

ES12 Clos Malaza-Ankeringerina 16,73km 13h30

ES13 Super-spéciale circuit JMJ 1,92km 15h15

ES14 Super-spéciale circuit JMJ 1,92km 16h

Haja Lucas Rakotondrazaka