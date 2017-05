L’édition 2017 du Rallye Elf Michelin proposera un parcours de treize épreuves spéciales, d’une longueur totale de 113,80 km. Diverses animations sont prévues en parallèle avec la course.*

De retour sur l’axe de la RN2. Le parcours du Rallye Elf Michelin (20-21 mai), première des six manches du championnat, compte treize épreuves chronométrées.

Et ce, pour un total de 113,80 kilomètres. Si l’on ajoute les liaisons, on débouche sur une distance totale de 276,40 km. L’an dernier, le club organisateur, FMMSAM, avait choisi la périphérie Nord de la Capi­tale. Cette fois-ci, on revient sur la partie Est, sur les pistes habituelles, aux alentours d’Anjeva.

On retrouvera notamment Ampahimanga dans la première spéciale. « Ça fait longtemps qu’on n’est plus passé par Ampahimanga. Cette spéciale proposera deux parties distinctes, avec une première portion plutôt technique et une deuxième plus roulante », a souligné Robbi Ratahina, président du FMMSAM, hier, en conférence de presse chez Materauto Ankorondrano.

Diverses animations accompagneront cet événement, au cœur des spéciales mais aussi et surtout au PC, installé sur le parking de Materauto. Entre autres, un mini-salon y est prévu. Le public pourra y admirer les plus belles machines de chez Ford, notamment le « muscle car » Mustang ou encore l’imposant pick-up F150.

Le club FMMSAM travaille également de concert avec Orange et Gazkar, à l’occasion de cette course.

E-Gaming

« Ces derniers proposeront une animation E-Gaming, au PC. Les épreuves spéciales du rallye ont été reproduites sur la plateforme virtuelle Gazkar. Ceux qui viendront à Ankoron­drano pourront ainsi y jouer sur leurs tablettes ou smartphones », a rajouté Robbi Ratahina.

Ce Rallye Elf Michelin marque aussi la célébration des dix ans de jumelage du FMMSAM avec le club réu­nionnais. Une grande soirée est ainsi prévue pour cet anniversaire, d’un côté.

Et de l’autre, on attend encore la confirmation, mais il se pourrait que des pilotes réunionnais participent à la course.

Haja Lucas Rakotondrazaka