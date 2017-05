Tahina et Loom se présentent comme les deux des plus sérieux prétendants au titre, en ce début de saison. On suivra aussi les débuts de Haja Danielson et le retour de Sitraka « NS ».

Un léger doute subsistait ces derniers jours sur la participation de Ndrianja et Fanja Rajemison (Subaru Impreza PMU Yacco), champions 2016, au Rallye Elf Michelin.

Première manche de la saison prévue ce weekend, avec treize épreuves spéciales au programme. Deux pilotes se démarquent dans la liste des trente équipages engagés, comme étant les plus sérieux rivaux et potentiels successeurs de Ndrianja sur le trône, en ce début de saison.

D’un côté, Tahina Raza­finjoelina, associé à Baobola Rajaonarison (Subaru Impreza Vidy-Varotra), de l’autre, Lova « Loom » Randriami­haingo, navigué par Lucas Rakotonindrainy (Mitsubishi Lancer Evolution X N4).

Pour beaucoup, l’heure de la consécration est arrivée pour Tahina, après sa forte progression de ces derniers mois. Il a confirmé celle-ci en gagnant deux rallyes l’an dernier, notamment en décrochant une victoire prestigieuse au Rallye International de Madagascar du mois de novembre. Pour sa part, Loom endosse le costume du jeune talentueux qui vient titiller ses ainés.

Il les avait même tous devancés une fois l’an dernier, en remportant le Rallye Helix Pure Plus du mois d’octobre. Si les deux pilotes repartent sur les mêmes bases que 2016, on pourrait avoir droit à un duel épique jusqu’à la fin de l’exercice.

Tovonen absent

Ce Rallye Elf Michelin sera également marqué par les débuts de Haja Danielson sur son nouveau pick-up, épaulé par Alain Rasami­manana (SsangYong Actyon Sports CT Motors). Il viendra se frotter aux références de la catégorie 4×4 T2M, Davonjy et Sandy Solofonirina (Foton Tunland Ocean Trade) ainsi que Freddy Rakoto­manga et Yachine Adam (Isuzu D-Max Continental).

Mardi dernier, Sitraka « NS » Rakotomalala avait annoncé qu’il tenterait de rééditer sa performance de 2014, quand il avait décroché le titre chez les deux-roues motrices, en compagnie de son père Rado. On suivra aussi de près leur retour en compétition sur leur Renault Clio 4G Orange. Précisons que les ténors des deux-roues motrices, Tovo­hery Rakotohary, alias Tovonen, et son infatigable Renault Clio manqueront à l’appel ce weekend.

Liste des engagés

Équipages Voitures Catégories

1 Alcazaria-Marielle Peugeot 205 Total Quartz M11

2 Nirina-Alcazaria Jr Peugeot 206 Bomba Kely M11

3 Papibel-Finoana Peugeot 205 M11

4 Jeffy James-Copain Peugeot 205 Go Janga M10

5 Ndrianja-Fanja Subaru Impreza PMU Yacco N4

6 Gérard-Teddy Mitsubishi Lancer Evo IX Les Loulou N4

7 Haja Danielson-Alain SsangYong Actyon Sports CT Motors T2M

8 Jacques-Santatra Mitsubishi Lancer Evo VII Sural Midex N4

9 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza SkyOne N4

10 Anjabob-Fiadanana Volkswagen Golf M11

11 Davonjy-Sandy Foton Tunland Ocean Trade T2M

12 Rala-Sissi Renault Clio M11

13 Domvala-Betojo Volkswagen Polo M12

14 Andy-Princy Peugeot 205 M11

15 Sten-Krick Peugeot 106 T2R M10

16 Freddy-Yachine Isudu D-Max Continental T2M

17 Dani-Herz Citroën C2 Kolo TV M10

18 Guiguibone-Irdonen Peugeot 306 Otis Climatel M11

19 Nicky-Jackol BMW 325 M12

20 NS-Rado Renault Clio 4G Orange M11

21 Boana-Miangaly Subaru Impreza Love Rally M12

22 Hanitra-Moumou Subaru Impreza M12

23 Yves-Nitro Subaru Impreza M12

24 Fidy Anjeva-Borman Peugeot 504 M12

25 Tahina-Baobola Subaru Impreza Vidy-Varotra M12

26 Daddy-Lou Seat Ibiza Terrassi M12

27 Hery Be-Fafahcop Subaru Impreza Mika Faniry N4

28 Rina-Mirija Renault Megane M11

29 Fred-Andry Tahina Peugeot 206 M11

30 Loom-Lucas Mitsubishi Lancer Evo X N4

Haja Lucas Rakotondrazaka