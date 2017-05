La victoire finale est revenue à Loom et Lucas, à l’issue de la première manche de la saison. Chez les deux-roues motrices, Nirina et Rado l’ont emporté après une bataille serrée.

xOn attendait un duel au sommet entre Lova Randriamihaingo, alias Loom, (Mitsu­bishi Lancer Evolution X) et Tahina Razafinjoelina (Subaru Impreza). Et on a été servi, avec une victoire finale de Loom à la conclusion.

Respectivement navigués par Lucas Rakotonin­drainy et Baovola Rajaona­rison, les deux pilotes se sont rendu coup-pour-coup samedi, durant la première journée du Rallye Elf Michelin, première manche de la saison. À l’issue de la première section (ES1 à ES4), le pilote de l’Evo X possédait 5 secondes d’avance en tête du classement.

C’est à ce moment qu’il a pris un avantage décisif, puisqu’il a mis 19 secondes à Tahina dans l’ES5. Un véritable coup de massue. Déjà distancé, Tahina a aussi été victime d’ennui mécanique dans l’ES8, où les pilotes ont rapporté la présence de grosses pierres au milieu des pistes. En retard d’une vingtaine de minutes à l’issue de cette première journée, Tahina a été mis hors-course. L’ultime tournant de leur mano-a-mano.

La route vers la victoire était grande ouverte pour le duo Loom-Lucas, puisque Ndrianja et Fanja Rajemison champions de Madagascar en titre, qui ont hérité de la deuxième place du général, se trouvaient déjà loin, à 1min 26sec à ce moment-là. L’équipage de l’Evo X n’avait plus qu’à assurer durant les cinq dernières épreuves chronométrées de dimanche (1:36:18).

Il s’agit de leur deuxième victoire en carrière, après leur succès au Rallye Shell Helix de l’an dernier. Ndrianja et Fanja ont pris la deuxième place (+02:12). Tandis que Tahiana Andriamanantena et Tahiry Rakotondrazaka (Subaru Impreza) ont complété le podium (+3:10).

Retour gagnant

La bataille a également été serrée en deux-roues motrices, entre Nirina Ratsi­fan­drihamanana (Peugeot 206), Sitraka Rakotomalala (Renault Clio) et Daniel Rabe­tafika (Citroën C2), associés respectivement à Christele Rabaonary alias Alcazaria Jr, Rado Rakotomalala et Herizo Rajoelina alias Herz. Dani est le premier à avoir lâché prise, obligé de jeter l’éponge à deux spéciales de la fin. Tandis que Sitraka a rencontré des soucis de boîte de vitesses et a été contraint de baisser son rythme. Et la victoire est finalement revenue à la paire Nirina-Alca­zaria Jr, sixième du classement final (+14:48).

Du côté des tout-terrains, Haja Danielson et Alain Rasamimanana (SsangYong Actyon Sports) évoluaient sans adversaires. Et ce, après que les Isuzu D-Max et Foton Tunland n’ont pas pris le départ. À bord de leur nouveau SsangYong Actyon Sports, ils ont fini au quatrième rang au général (+11:35). Des débuts encourageants pour le 4×4 coréen.

Le top 10

Rang Équipages Voitures Catégorie Temps

1 Loom-Lucas Mitsubishi Lancer Evo X N4 1:36:18

2 Ndrianja-Fanja Subaru Impreza N4 +02:12

3 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza N4 +03:10

4 Haja Danielson-Alain SsangYong Actyon T2M +11:35

5 Boana-Miangaly Subaru Impreza M12 +12:33

6 Nirina-Alcazaria Jr Peugeot 206 M11 +14:48

7 Sitraka-Rado Renault Clio M11 +16:59

8 Alcazaria-Marielle Peugeot 205 M11 +30:47

9 Yves-Nitro Subaru Impreza M12 +32:25

10 Rala-Sissi Renault Clio M11 +33:52

Sanction – Retrait de licence pour quatre coureurs

Une certaine tension était palpable en marge des visites administrative et technique du Rallye Elf Michelin, vendredi au PC d’Anko­rondrano. Trois coureurs engagés pour la course ont fait l’objet d’un retrait provisoire de leurs licences.

Il s’agit de Yachine Adam, Sandy Solofonirina et Teddy Rahamefy, copilotes respectifs de Freddy Rakotomanga (Isuzu D-Max), de Davonjy Solofonirina (Foton Tunland) et de Gérard Louvel (Mitsu­bishi Lancer Evolution IX). Solo Ratrimoarivony, alias Soloberg, qui ne figurait pas sur la liste des participants au rallye, est également concerné par cette mesure.

« Ces quatre personnes doivent passer devant la commission de discipline, le 29 mai, suite à une décision prise lors de la dernière assemblée générale extraordinaire de la Fédération. Il leur est reproché d’avoir manqué à la morale et à l’éthique sportive de par leur comportement. Dans le cadre de cette procédure, leurs licences ont été retirées à titre préventif par la commission, pour s’assurer du bon déroulement du rallye. Ce retrait provisoire est maintenu jusqu’au prononcé du 29 mai », explique un conseiller de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar.

Ces quatre coureurs avaient entamé une procédure judiciaire à l’encontre de Jimmy Rakoto­firinga, alias Bebeh, président de la FSAM, et réclamé la démission du comité directeur. Mais cette idée de démission avait été rejetée par la majorité des présidents de club, qui ont demandé à ce que ce comité reste en place jusqu’à la fin de son mandat en 2018.

« La convocation devant la commission de discipline s’impose à toute personne ayant porté un préjudice moral ou matériel, par ses propos, actes ou écrit, à la Fédération, à ses membres ou aux autres licenciés », rajoute-t-on auprès de la FSAM.

Suite à cette décision, les quatre concernés ont fait appel. Mais celui-ci a été rejeté. « On a été notifié de notre convocation devant la commission, jeudi. Après, on a reçu une seconde notification au sujet du retrait de nos licences, vendredi, à quelques heures seulement du début du rallye. C’est de l’antijeu d’après nous. Nos pilotes n’avaient plus le temps de chercher d’autres équipiers. Il a été décidé avec les concessionnaires de l’Isuzu et du Foton qu’on ne prendrait pas le départ », a réagi Yachine Adam par rapport à cette situation. Si les deux pick-up sont restés dans le parc fermé, la Mitsubishi a été transformée en voiture zéro.

Exposition – Mini salon sur le parking de Materauto

En marge du Rallye Elf Michelin, Materauto a tenu un mini salon sur son parking à Ankorondrano, qui faisait également office de PC du rallye. Les plus belles machines du constructeur américains Ford y ont été exposées durant le week­end, notamment l’imposant pick-up F-150 ainsi que le « muscle car » Mustang.

Un tirage au sort a été effectué sur place. Les plus chanceux ont même pu monter à bord du muscle américain, pour un petit tour dans les rues de la Capitale. « Une expérience unique », d’après eux. Et on les comprend. S’installer dans l’habitacle à la finition haut de gamme de la Mustang et entendre rugir son moteur V8 de 5 litres constituent très certainement un souvenir inoubliable.

Le public a également profité de diverses autres animations durant ce mini salon. Entre autres, la société Lomay et Orange ont organisé un E-Gaming avec le jeu interactif Gazkar, destiné aux smartphones et tablettes électroniques.

Une version virtuelle du Rallye Elf Michelin était jouable sur place, avec les épreuves spéciales du rallye modélisées en 3D ainsi que la Renault Clio de Sitraka et Rado Rakotomalala reproduite dans le jeu.

Haja Lucas Rakotondrazaka