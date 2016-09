Isabelle Lemercier et Karine Teppe forment l’équipage réunionnais du 27e Rallye des Gazelles 2017.

Le duo féminin va porter haut les couleurs de La Réunion à la 27e édition du Rallye Aïcha des Gazelles en mars prochain au Maroc. Isabelle et Karine ont encore six mois de préparation. Le plus dur reste la pêche aux sponsors. Une telle course coûte cher. Et elles partent avec un handicap, l’éloignement.

Moto, quad, camion, elles ont choisi le 4X4 pour dompter les dunes. Karine adore conduire. Un rallye, une course de côte, l’aventure lui trottait dans la tête. Isabelle apprend qu’une cousine s’est engagée dans l’aventure l’an dernier. Le défi, ça les connaît. « Une fois que l’on a décidé, c’est parti ! » s’exclame Isabelle. Elles affichent un sourire tranche papaye. Leur entourage, un peu moins, lassé de n’entendre parler que de rallye.

Comme les 340 autres participantes, le duo suivra un stage de navigation obligatoire sur deux jours à Avignon. Renforcé en janvier par un stage de conduite qui devra être validé par l’organisation. Elles ont choisi le désert marocain pour se familiariser avec des dunes parfois traîtresses. Choix judicieux si elles veulent éviter de sortir trop souvent les pelles du coffre.

Sport et aventure

Deux nuits en bivouac en complète autonomie sont au programme. Elles en rêvent. Pour ces deux vétérinaires, qui ont ouvert leur clinique il y a dix-huit ans, rien n’est impossible. Ensemble, elles ont déjà traversé des galères. Elles pensent se relayer au volant. Solidaires jusqu’au bout, c’est tout l’esprit de ce rallye réservé aux femmes qui fait encore sourire plus d’un.

Elles ne pratiquent pourtant pas le sport. Peut-être leur point faible est qu’Isabelle est prête à corriger recto. Le lever sera à 6h pendant 9 jours. Et arrêt avant le coucher du soleil. Les étoiles sont déjà dans leurs yeux. Ce rallye est le seul à avoir obtenu la certification Iso 14001 en 2010. Il véhicule des valeurs comme la tolérance, la solidarité, le dépassement de soi. On ne le gagne pas à la vitesse mais au kilométrage. « Il faut parcourir le moins de kilomètres possible, souligne Isabelle. Pas de GPS, nous naviguons à l’ancienne, avec une carte en noir et blanc qui n’a pas été réactualisée depuis 1963. »

L’aventure c’est l’aventure. Six mois encore avant de prendre le départ. Le temps nécessaire de convaincre quelques sponsors.

