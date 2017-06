Haja Danielson a réussi ses débuts avec sa SsangYong Actyon. Il vise maintenant plus haut pour le Rallye Asacm.

Des débuts prometteurs. C’est ainsi que l’on pourrait décrire le premier rallye de Haja Danielson, navigué par Alain Rasamima­nana, sur la nouvelle SsangYong Actyon Sports, au mois de mai.

Cette fois-ci, ils visent plus haut pour le Rallye Asacm de ce weekend, d’après les propos de Haja Danielson, hier devant la presse. « On avait un léger souci au niveau des suspensions. On les a renvoyées à l’étranger pour y apporter des modifications. Je pense qu’on pourra réaliser de meilleures performances par rapport au premier rallye de la saison, où l’on a tout de même pris la quatrième position au général et la première dans notre catégorie », a-t-il souligné.

Lors du Rallye Elf Miche­lin d’il y a un mois, le pick-up coréen avait impressionné plus d’un par sa prestation. Son moteur 2 litres, délivrant 155 chevaux, avait notamment étalé son efficience. Et encore, Haja Danielson en avait gardé sous la pédale lors des premières épreuves spéciales.

« Au début, on y est allé doucement, puis on s’est aperçu qu’on avait notre chance au général. C’est là qu’on a attaqué un peu plus, à partir de la cinquième spéciale, mais

c’était un peu tard. Toutefois, c’est prometteur pour la prochaine fois », avait-il analysé à la fin de la course.

Fiabilité

Ses propos en disent long. Comme quoi, il pourrait encore hausser son rythme lors du rallye de ce weekend. Un rallye qui comptera quatorze épreuves spéciales d’une longueur totale de 158,78 kilomètres. Avec deux spéciales vendredi, six samedis et six autres dimanches, les machines seront mises à rude épreuve. Ce qui pourrait avantager l’Actyon Sports.

Les tout-terrains ayant déjà démontré leur fiabilité accrue auparavant, par rapport aux autres voitures.

Haja et Alain seront les seuls engagés dans la catégorie T2M, ce weekend, parmi les trente équipages inscrits. Tout le contraire des deux-roues motrices, où les têtes d’affiche ne manquent pas. La bataille s’annonce serrée avec les Nirina-Alcazaria Jr sur Peugeot 206, Sitraka-Rado sur Renault Clio ou encore Dani-Herz qui roulera sur Citroën Saxo cette fois-ci.

À ceux-là s’ajoutent Boom-Chouchou sur Peugeot 306, nouveau venu qui pourraient jouer les trouble-fête. Et enfin, il y a le retour du redoutable duo Tovonen-Grist sur Renault Clio. Un vrai régal pour le public.

Liste des engagés

Équipages Voitures Catégories

1 Yves-Nitro Subaru Impreza M12

2 Alcazaria-Marielle Peugeot 205 M11

3 Nirina-Alcazaria Jr Peugeot 206 M11

4 Sitraka-Rado Renault Clio M11

5 Ndrianja-Fanja Subaru Impreza N4

6 Jeffy-Copain Peugeot 205 M10

7 Fred-Andry Tahina Peugeot 206 M11

8 Louvel-Mahents Mitsubishi Lancer Evo IX N4

9 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza N4

10 Haja Danielson-Alain SsangYong Actyon T2M

11 Jacques-Santatra Mitsubishi Lancer Evo VII M12

12 Domvala-Tita Volkswagen Polo M12

13 Stenio-Finoana Peugeot 106 M10

14 Tahina-Baovola Subaru Impreza M12

15 Hanitra-Moumou Subaru Impreza M12

16 Tonio-Jordan Peugeot 205 M12

17 Pattie-Jennie

18 Tovonen-Grist Renault Clio M11

19 Loom-Lucas Mitsubishi Lancer Evo X N4

20 Boom-Chouchou Peugeot 306 M11

21 Papiben-Boutaline Volkswagen Golf M11

22 Rina-Mirija Renault Megane M11

23 Fidinera-Naina Renault Clio M11

24 Ando-Tojo Renault Clio M11

25 Boana-Miangaly Subaru Impreza M12

26 Sefo Kely-Ny Anjara Toyota Celica M11

27 Anjabob-Dads Volkswagen Golf M12

28 Rala-Sissi Renault Clio M11

29 Dani-Herz Citroën Saxo M10

30 Fidy Anjeva-Borman Peugeot 504 M12

Haja Lucas Rakotondrazaka